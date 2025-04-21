尪被抓包摟妹！視后胡杏兒「戴綠帽」同框現身　夫全程倦容零互動

記者劉宛欣／綜合報導



香港視后胡杏兒2015年嫁給金融才俊李乘德（Philip），育有三個孩子。然而，男方日前被拍到在酒吧摟妹，引發爭議，對此李乘德在之後解釋自己「是個超愛擁抱的人」，強調跟自己熟的人都知道他是「擁抱者」，表示酒吧一事純屬誤會。近期恰逢復活節假期，有網友在樂園直擊胡杏兒一家人罕見同框出遊，這也是事件爆出後夫妻首度公開現身。

▲胡杏兒、李乘德在摟妹事件後，首次被目擊同框。（圖／翻攝自李乘德IG）

根據網友分享的現場畫面，胡杏兒以全素顏模樣現身，並與在場粉絲友善互動、面帶微笑，看起來心情相當放鬆。她頭戴一頂鮮綠色鴨舌帽，雖然造型休閒卻不失親和力，卻也因此意外引起聯想。有眼尖網友忍不住留言開酸「綠帽戴得很應景」，將帽子顏色與李乘德的爭議做出連結，引發一波討論。

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▲胡杏兒一家人出遊被目擊。（圖／翻攝自小紅書）

相比胡杏兒的自然自在，李乘德的表現則顯得拘謹許多，畫面可看到他神情略顯疲憊，始終未展露笑容，還被網友指出坐在兒子旁邊卻心不在焉，表情有典不耐煩。不過，發文者也替夫妻倆緩頰表示「人家一家大小開心得很」，夫妻互動雖無明顯親密舉動，但一家同遊的畫面也間接粉碎了外界對兩人婚變的猜測。