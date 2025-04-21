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江坤宇替偶像站台「合體詹子賢」　班艾佛列克新片睽違9年推續集

記者黃庠棻／台北報導

在台創下破億票房佳績的動作片推出續集《會計師2》，由班艾佛列克、強柏恩瑟組成大銀幕最強兄弟檔，聯手向犯罪集團算帳。該片今晚（21日）於台灣舉行首映會，特別邀請中信兄弟職棒球員詹子賢、江坤宇一同為電影站台。

▲中信兄弟球員詹子賢、江坤宇相挺《會計師2》台灣首映會。（圖／華納提供）

▲中信兄弟球員詹子賢、江坤宇相挺《會計師2》台灣首映會。（圖／華納提供）

詹子賢、江坤宇互動如同親兄弟般妙語如珠、默契十足，連彼此的小習慣都瞭若指掌，一開場就打趣地說道「今天我們就是兄弟挺兄弟！」更在台上玩起近期熱門的MBTI心理測驗，詹子賢自認「超級E人」與片中硬派男星強柏恩瑟如出一轍，時常帶動球隊和球迷氣氛，讓現場粉絲紛紛點頭表示認同，現場氣氛相當歡樂。

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《會計師2》聚焦於「會計師」班艾佛列克與「殺手弟弟」強柏恩瑟之間的互動，兩人在新片中首度搭檔出任務。詹子賢在電影首映會上表示「這也是我跟坤宇今年第一次聯手，兄弟初體驗就獻給《會計師2》了。」

▲中信兄弟球員詹子賢、江坤宇相挺《會計師2》台灣首映會。（圖／華納提供）

▲中信兄弟球員詹子賢、江坤宇相挺《會計師2》台灣首映會。（圖／華納提供）

詹子賢、江坤宇在隊上是感情相當好的學長、學弟，平時就常打鬧聊天，因此看到片中兄弟間充滿爆笑吐槽與嗆聲的對話時，興奮地拍手叫好，直呼「兄弟之間就是這樣，絕對是幹話滿天飛！」。兩人也發現有跟班艾佛列克「最強兄弟檔」有相似之處。

江坤宇笑說「我比較I人，場上有好的表現，比較不會有誇大的慶祝動作。」詹子賢則逗趣地回應「我比較E人，喜歡跟我的隊友開玩笑，可以增進隊友之間的感情，讓我們在場上的默契可以更好」兩人的互動如同電影裡的兄弟檔一樣爆笑，也展現了他們的好交情。

▲《會計師2》班艾佛列克(左)、強柏恩瑟(右)燒腦解謎、動作槍戰場面全部大升級。（圖／華納提供）

▲《會計師2》班艾佛列克（左）、強柏恩瑟（右）燒腦解謎，動作槍戰場面全部大升級。（圖／華納提供）

江坤宇在首映會上透露，自己最愛的好萊塢明星正是班艾佛列克，他分享「之前看他演《蝙蝠俠》帥到不行，動作場面超熱血！」這次竟有機會為偶像的新片站台，讓他排除萬難也要出席圓夢。詹子賢也特別分享他觀看《會計師2》槍戰戲時的感受，直呼緊張到心跳加速「這對兄弟在槍林彈雨中竟然完全不緊張！」

▲《會計師2》班艾佛列克(左)、強柏恩瑟(右)燒腦解謎、動作槍戰場面全部大升級。（圖／華納提供）

▲《會計師2》班艾佛列克、強柏恩瑟燒腦解謎，動作槍戰場面全部大升級。（圖／華納提供）

詹子賢更表示自己過去每當遇到大賽的重要時刻，都會透過自己的方式來緩解壓力，跟隊友開玩笑來放鬆心情，整理好心情再去面對挑戰。江坤宇則感性地回應「班艾佛列克因為有強柏恩瑟搭檔，在戰場上互相cover，球員之間也會相互加油打氣，一起奮鬥！」直接展現了熱血的兄弟情誼。

《會計師》睽違9年終於推出續集，並找來原班人馬回歸演出，詹子賢、江坤宇都表示「《會計師2》比第一集更過癮！」這次劇情描述克里斯汀沃夫（班艾佛列克飾）具有破解複雜難題的天賦。當一位舊識慘遭謀殺，並留下一條「去找會計師」的神祕訊息後，沃夫找了他久未聯絡、同時是頂尖殺手的弟弟布萊斯頓（強柏恩瑟飾）合作，兄弟倆聯手揭露這樁致命陰謀，卻也讓他們成為冷血殺手集團的目標。

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江坤宇, 詹子賢, 會計師2, 班艾佛列克, 強柏恩瑟

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