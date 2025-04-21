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《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場羞爆！

記者劉宜庭／綜合報導

24歲李芸（Hebe）外貌甜美、氣質清新，曾是節目《同學來了》擔任常駐班底，也是旅遊節目《大陸尋奇》主持人，擁有E罩杯豐滿上圍，卻也因此頻被酸民質疑是否隆乳，為了證明胸部是真的，她特地去拍了X光片證明清白。

▲《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸 。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸 。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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▲Hebe為了證明胸部是真的，特地花錢去照乳房攝影。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

時隔2年回到《同學來了》錄影，Hebe分享常因外表受到誤會的經歷，尤其某次登上Dcard論壇，竟是因「Hebe的胸部是真是假」引發網友瘋猜：「那篇爆掉，一天內就有兩三千個讚、五百多則留言，大家都說得好像跟我很熟，有人自稱醫美護理師說『這一定是假的』！」

▲《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸 。（圖／翻攝自IG／thehebelee）▲《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸 。（圖／翻攝自IG／thehebelee）

▲《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸 。（圖／翻攝自IG／thehebelee）▲《同學來了》Hebe遭疑假奶主動驗胸 。（圖／翻攝自IG／thehebelee）

▲Hebe開玩笑稱拿著自己「胸部高清無碼照」上節目 。（圖／翻攝自IG／thehebelee）

為了平息風波，Hebe甚至自掏腰包、花費上萬元拍攝乳房X光，來證明胸部真偽。節目中，她不僅坦然提及拍攝經過：「是站著拍、夾住拍的，真的有點不好意思。」製作單位更直接將她的乳房X光照片放大展示，引發全場羞紅臉。

不過，主持人阿Ken以正向角度看待此事，並藉此呼籲眾人：「健康的心態去看，這個其實女生到一定的年紀，都一定要去做這樣的檢測。」

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李芸, 同學來了, Hebe

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