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「夫商吉」崔代勳爆紅仍接送老婆回家！　妻子甜膩放閃：我老公是寬植～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員崔代勳近來接下人氣劇集《苦盡柑來遇見你》主演，他所詮釋的「夫商吉」對老婆、子女刻薄，但其實戲外的他很長情，反差萌一面受到觀眾喜愛。他近日登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，難得聊到私下與妻子的對話，妻子對外放閃表示：「我老公是寬植！」他表情害羞，逗得主持人劉在錫、曹世鎬開心大笑。

▲崔代勳把「夫商吉」詮釋得很好。（圖／翻攝自Netflix）

▲崔代勳把「夫商吉」詮釋得很好。（圖／翻攝自Netflix）

崔代勳在劇裡飾演的「夫商吉」既討人厭，但又有可愛的一面惹人疼，而他所說出的「哈！洗！」招牌台詞，成為風靡南韓的洗腦口頭禪，甚至被做成迷因，相當搞笑。

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▲▼「夫商吉」崔代勳的爆紅仍接送老婆回家！　妻子甜膩放閃：我老公是寬植～。（圖／翻攝自tvN）

▲「夫商吉」崔代勳的「哈！洗！」招牌台詞連10歲女兒都在學。（圖／翻攝自tvN）

演員崔代勳近日登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，被問及有沒有因為「夫商吉」感受到人氣上升的實感？他笑說，連10歲女兒邊寫作業都邊喊著「哈！洗！」場面爆笑。

▲▼「夫商吉」崔代勳爆紅仍接送老婆回家！　妻子甜膩放閃：我老公是寬植～。（圖／翻攝自tvN）

▲▼崔代勳爆紅仍貼心接送老婆，妻子向友人放閃「我老公是寬植」。（圖／翻攝自tvN）

▲▼「夫商吉」崔代勳爆紅仍接送老婆回家！　妻子甜膩放閃：我老公是寬植～。（圖／翻攝自tvN）

不過，戲外很寵妻的他，其實性格更偏向男主角「寬植」，某次他開車接老婆回家，聽到老婆在電話裡與友人對話，老婆語氣甜蜜地說著：「對呀，當然是我家老公接我啊，就跟你說了吧，我老公是寬植！」讓正在開車的崔代勳馬上揚起笑容。不過，崔代勳熬過數年無名時期終於爆紅，爸爸卻沒能看到他出人頭地的一天，節目上落下思念父親的眼淚，令人不捨。

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崔代勳, 苦盡柑來遇見你

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