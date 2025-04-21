《問問星星》花500億還演太空床戲　孔曉振認「拍攝崩潰」：這真的能播？

記者吳睿慈／綜合報導

演員孔曉振日前出演《問問星星吧》搭擋李敏鎬，雖然收視不如預期，但依然有討論度，近日，她罕見在YouTube談及《問問星星吧》的拍攝心得，坦承宇宙題材對於觀眾的喜好太難抓，就連媽媽都問她「下禮拜會變得有趣一點嗎？」自嘲「宇宙戲劇」對於老一輩接受度較低，而她聊到拍攝的辛苦談，每天至少花15小時在吊鋼絲，吊到她相當崩潰，「我這個居然拍了1年的時間，真的是⋯」，也曾一度懷疑真的能播嗎？

▲《問問星星吧》收視率不如預期。（圖／翻攝自tvN）



《問問星星吧》砸了韓幣500億元（約台幣12.5億元）製作費，但收視率與評價都不如預期，台詞肉麻又非常不現實，再加上狂提「交配」、「做愛」、「精卵」等，再加上孔曉振最後被賜死，使得觀眾非常反感。身為女主角的孔曉振對於戲劇首度開口，20日上傳一則心得感想，她解釋：「其實從一開始，編劇就想講到關於『創造出生命』的故事。」起初她也以為是科幻類題材，也許會有外星人之類的，但其實不是，而是科學者在宇宙所發生的事，究竟在無重力之下，他們如何研究動物繁殖的過程才是劇情重點。

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▲孔曉振首度針對戲劇給予回應，坦言連媽媽都問她「下禮拜會變有趣嗎」。（圖／翻攝自YouTube）



孔曉振角色的死亡早在最初就設定好，對於觀眾的正反意見，她心態淡定，「（觀眾）本來就有可能意見分持，戲劇主角死掉的結局，本來就一直都會有正反意見」，她也承認，媽媽邊追劇時還邊追問她：「下週會變得更有趣嗎？」對於長輩來說，《問問星星吧》的劇情題材確實太艱辛、難以消化。

▲《問問星星吧》透過吊鋼絲演出無重力感。（圖／翻攝自YouTube）



《問問星星吧》講述外太空的故事，演員更是吃了不少苦，為了拍攝無重力，時間上耗費非常多，拍攝一集要花2個月，孔曉振接著解釋：「但我也是人，每天去到片場吊上鋼絲，幾乎一次就是15小時拍攝時間，光是上去的時間就佔一半了，我真的受不了，大喊『讓我下去，放我下去』，因為血液循環完全不通。」她搖搖頭嘆氣直呼：「我居然花了1年的時間拍這個，真的是⋯。」她承認確實一度懷疑「這個真的能播嗎？」、「無重力可以靠這樣拍出來嗎？」因此演員們光是收到《問問星星吧》要播出的消息，就已經很欣慰了。

▲▼孔曉振承認吊鋼絲拍得很崩潰，甚至懷疑過「這真的能播嗎」。（圖／翻攝自YouTube）



孔曉振首度正面回應《問問星星吧》相關評論，揭開背後拍攝心酸，掀起熱烈留言，大批粉絲紛紛直呼「辛苦她了」、「原來無重力這麼難拍」、「居然要吊這麼久的鋼絲」。