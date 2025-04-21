《角頭》宇宙回歸！南北台灣6巨頭合體「成人版大橋頭」新大哥是他

記者黃庠棻／台北報導

《角頭》宇宙版圖不斷擴大，延續《角頭－大橋頭》票房突破2.3億掀起的全台熱潮，今年暑假推出全新強檔電影《角頭－鬥陣欸》，今（21）日公布「鬥陣欸！角頭六大巨頭」劇照，正式宣布定檔今年暑假8月21日全台盛大上映，更複雜的利益衝突、更難解的權謀算計、更龐大的角力版圖、更刺激的打鬥槍戰，觸碰《角頭》系列史上最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，牽動到台灣南部的角頭勢力宣戰，南、北大戰全面開打。

▲《角頭》宇宙確定回歸，《角頭－鬥陣欸》將在8月上映。（圖／曼尼娛樂提供）



去年《角頭－大橋頭》轟動全台創下2.3億票房紀錄，北、中、南各大影城及夜市都被影迷塞爆，只為了與演員們近距離互動、接觸，全台掀起一股「角頭炫風」，高捷直呼這是「空前的角頭盛典」，當時就有許多粉絲親自與演員們敲碗，希望《角頭》系列趕快再出一部電影續作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－大橋頭》創下2.3億票房。（圖／曼尼娛樂提供）

延續《大橋頭》的盛況，監製張威縯聽到了，因此造就了《角頭－鬥陣欸》的誕生，並表示「《角頭》影集就是一部很長的電影，原本規劃為15集的影集，現在直接將影集內容縮短，規劃出了電影《角頭－鬥陣欸》，即將在今年暑假隆重登場，正式與大家見面！」至於影集部分，《ETtoday星光雲》詢問過後，確認在電影之後「還是會有影集」。

▲《角頭－大橋頭》創下2.3億票房。（圖／曼尼娛樂提供）



《角頭》IP再推電影續作，在《角頭－大橋頭》打開整個宇宙故事的第一戰之後，全新電影《角頭－鬥陣欸》故事時間設定在大橋頭事件之後。雖然Michael離開台灣，打亂掉的角頭和諧秩序尚未修復，北部角頭版圖開始動搖，南部角頭勢力大舉入侵，角頭六大巨頭茶桌上爾虞我詐、權謀算計，南北大戰掀起腥風血雨，再度集結《角頭》全明星陣容演出，首度橫跨台灣南部、北部取景，規模全面升級。

▲《角頭－大橋頭》創下2.3億票房。（圖／曼尼娛樂提供）



監製張威縯形容電影《角頭－鬥陣欸》是「大人版」的《角頭－大橋頭》，笑說「完全是兩種不同的形式在講黑社會的階級概念，《角頭－大橋頭》比較像小孩子打架，《角頭－鬥陣欸》是一群已經相當有地位的老大，彼此互相勾心鬥角、爭權奪利。」

▲《角頭－大橋頭》創下2.3億票房。（圖／曼尼娛樂提供）

導演姜瑞智透露《角頭－鬥陣欸》可以看到更多內斂、更多權謀、更多爾虞我詐、更多算計「每一位角色真的在飆戲，每一句話都有兩種、三種以上的含義，一句話聽起來每一次都有不一樣的味道。」

▲《角頭－大橋頭》創下2.3億票房。（圖／曼尼娛樂提供）



《角頭－鬥陣欸》公布「鬥陣欸！角頭六大巨頭」劇照，有《角頭》粉絲熟悉的「頂庄」勇桑（蔡振南飾）、「大橋頭」KO桑（龍天翔飾）、「北館」貴董（高捷飾）、「北城」哈達（太保飾）、「東門幫」喜爺（喜翔飾）與全新登場的南霸天海董（崔浩然飾），六大巨頭都是演技實力派的戲精，光是表情都有戲，暗示認識多年、彼此互稱「鬥陣欸」的六大巨頭私底下各有盤算，要兄弟還是利益？要主動出擊或是安穩自保？稍微不小心就會觸碰《角頭》系列史上最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」。

▲《角頭－鬥陣欸》首度曝光「鬥陣欸！六大巨頭」，主演（左起）太保、崔浩然、高捷、喜翔、龍天翔、蔡振南。（圖／曼尼娛樂提供）



另一張全新劇照是擁有許多粉絲的「北館」阿仁（王識賢飾），在經歷大橋頭事件之後，《角頭－鬥陣欸》片中的阿仁必須穩定「北館」的軍心，對內收下「土狗幫」阿慶（鄭人碩飾）、宗保（張再興飾）、潘帥（唐振剛飾）之後，協調內部兄弟之間的矛盾，對外跟隨老大貴董（高捷飾）到處奔波，處理老大兄弟之間的矛盾，與六大巨頭坐下來交手泡茶，將有令人期待的亮眼演出。



《角頭－鬥陣欸》集結《角頭》全明星演員陣容，觀眾熟悉的高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、王識賢、夏靖庭、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、鄭人碩、張再興、唐振剛、吳震亞、黃冠智、林真亦、陳萬號、白吉勝、李銘忠、潘俊佳（嘎嘎）共同演出，王陽明特別演出，全新加入《角頭》宇宙的崔浩然、黃鐙輝、吳念軒、是元介、瑞瑪席丹等帶來亮眼的全新人物登場。

▲《角頭－大橋頭》創下2.3億票房。（圖／曼尼娛樂提供）



電影《角頭－鬥陣欸》由曼尼娛樂投資股份有限公司、影一製作所股份有限公司、浪凡網路科技股份有限公司、風度影業共同出品，巧克麗娛樂股份有限公司製作，聚集台灣資深、中生代與新生代演員共同飆戲，故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶。

喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。

另一方面，大橋頭KO桑（龍天翔飾）默許阿標（黃騰浩飾）經手走私毒品的「生意」，南部海董的二把手瑪莎（黃鐙輝飾）砸錢要更大的貨量卻被拒絕，更加深了雙方陣營的歧異。南北大戰箭在弦上，一旦有人觸碰到最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，這一回鬥陣欸，南、北大戰全面開打，《角頭－鬥陣欸》將於8月21日全台全面開戰。