反派千金專業戶回歸民視八點檔！　「為未婚夫黑化」變身心機女神

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》風雲再起，甜美女星顏曉筠驚喜回歸，這次化身氣勢強烈的豪門千金「江芸菲」，不再只是可愛搞笑或單純反派，而是結合氣場、野心與深情於一身的複雜角色，宣告「這次，我玩真的！」

▲「反派千金專業戶」顏曉筠加入《好運來》，與傅子純、吳東諺有對手戲。（圖／民視提供）



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其實觀眾對顏曉筠的反派魅力早不陌生，從過去的角色就能看出顏曉筠詮釋壞得有層次、心機不失情感的功力，而這次的「江芸菲」更是讓她累積多年的演技全面爆發，坦言「我覺得每一個角色都是老天爺的安排，也是一種累積。」

▲「反派千金專業戶」顏曉筠加入《好運來》，與傅子純、吳東諺有對手戲。（圖／民視提供）

顏曉筠表示「從活潑、搞笑，到反派的各種層次，這些經驗讓我可以更細膩去詮釋江芸菲這種有故事、有傷痕、有野心的角色。這次是我很期待的一次進化。」

▲「反派千金專業戶」顏曉筠加入《好運來》，與傅子純、吳東諺有對手戲。（圖／民視提供）

在《好運來》中，顏曉筠飾演的江芸菲為愛而來，身為傅子純的未婚妻，也誓奪男主角。角色愛得瘋狂，也狠得絕對，讓人又愛又恨，但即使演壞女人，觀眾依然買單，盛讚她演得真誠有層次、入骨又動人。

▲「反派千金專業戶」顏曉筠加入《好運來》，與傅子純、吳東諺有對手戲。（圖／民視提供）

顏曉筠透露進組會先跟傅子純、吳東諺演出對手戲，合體熟悉的對手演員火花不斷，她笑說「老戰友們一見面就默契滿滿，也更敢放開來演，這次肯定會有不一樣的化學反應。」





▲「反派千金專業戶」顏曉筠加入《好運來》，與傅子純、吳東諺有對手戲。（圖／民視提供）

《好運來》即將進入全新高潮，江芸菲的出現如同深水炸彈，一舉攪動豪門恩怨。顏曉筠這位「反派千金專業戶」，這次會讓誰哭、誰笑、誰無法自拔，顏曉筠喊話要準時鎖定，繼續追劇。





▲「反派千金專業戶」顏曉筠加入《好運來》，與傅子純、吳東諺有對手戲。（圖／民視提供）