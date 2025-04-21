陳文茜緊急入院「一連檢查4天」！才曝血氧剩88喊話要復工：觀眾別嚇到

記者黃皓瑋／綜合報導

67歲的資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，正積極接受免疫療法治療的她，日前自曝血氧濃度降至88，被醫師要求緊急入院，因而缺席節目錄製。今（21日）她更新近況，透露將展開一連4天的檢查，也喊話若病況允許，就算戴氧氣設備也要復工。

▲陳文茜日前因血氧濃度下降緊急入院。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜稍早在臉書粉專「文茜的世界周報」發文，坦言將「開始新的、不容易的一週」，自曝從今日起要一連接受4天的檢查：「星期一我即將開始密集的肺部CT 切片，星期六、二肺部浸潤檢查，星期三免疫治療，腦部MRI檢查腫瘤昰否有新長的，直到週四。」

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陳文茜透露，她在病房裡仍會繼續處理節目的分稿、選題，也強調如果這1週血氧濃度獲得控制，「即使鼻子戴上氧氣，學卓別林」也要主持節目，並幽默表示若真的這麼做的話「也算創舉」，要觀眾到時候不要嚇到。

▲陳文茜喊話若病況允許一定要復工。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



其實，陳文茜19日才發文向觀眾告假，坦言自己呼吸不順、血氧濃度下降，因而被醫師要求住院，並在經過X光、心電圖、電腦斷層等檢查後，被醫師懷疑原因可能是受到感染，或免疫療法攻擊肺部，甚至是癌細胞擴散。她也透露自己上週六原本打算按計劃參與節目錄製，但被主治院長阻攔，對此她表示院長是她的救命恩人：「他的意見一定有他的道理，我當然必須從命。」

▼陳文茜臉書貼文。（Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

