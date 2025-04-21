快訊／《大學生》逸祥登記結婚「我擁有了兩個新身分」

記者許逸群／台北報導

藝人逸祥今（21日）中午發布喜訊，「今天，想和大家分享一個對我而言非常重要的消息 ，從今天開始，我擁有了兩個全新的身分！第一個，是我成為丈夫了！沒錯，我正式登記結婚了！」第二個身分，更是讓他覺得驕傲的「成為原住民女婿」。

▲逸祥與老婆「娃娃」日前正式登記結婚。（圖／取自逸祥臉書）

逸祥在去年10月向「老婆」娃娃（紫布爾正若）求婚成功，他感性表示，交往5年來一直很感謝對方，「她陪伴我經歷了無數低谷，一路走來，我們的生活沒有大富大貴，卻有最真實、最堅定的同行。回首過去，那些艱辛的時光，若不是她在身旁，可能我就無法跨過這麼艱辛的過程。今天的幸福，不是偶然，而是我們共同努力、用心經營的果實。謝謝你，娃娃。」

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▲逸祥文字間不斷感謝老婆多年來的陪伴與支持。（圖／取自逸祥臉書）

提到成為原住民女婿，也讓逸祥覺得驕傲。他透露，岳父母是電視人更是資深的文化工作者，從他們身上，讓他深刻感受到台灣原住民文化的溫暖、堅韌與獨特之美。他感性說：「感謝岳父母從認識的第一天起，就把我當成自己的孩子照顧，不僅在生活、知識、工作、經濟上給予我無盡的支持，也讓我在台北這座城市，多了一個真正的家。」

除了自身喜訊，逸祥也表示，希望在未來透過自己的力量，讓更多人看見、理解並尊重台灣原住民的文化，「我為自己成為原住民的女婿而感到驕傲，也會盡我所能成為一個值得驕傲的家人。」

▲逸祥的好友香蕉夫妻倆是他們幸福的見證人。（圖／取自逸祥臉書）

同時，逸祥不忘感謝一路陪伴他們的家人與朋友，以及一直支持著他們的每一位粉絲，更不忘感謝好友香蕉（王俊傑）是他們這段婚姻的見證人。他們夫妻倆目前正在規劃年底的婚禮，期望讓讓每一位家人與朋友，都能見證他們這份來之不易的愛情，並共同創造一段難忘且美好的回憶。

逸祥社群全文如下：

大家好，我是逸祥。

今天，想和大家分享一個對我而言非常重要的消息 「從今天開始，我擁有了兩個全新的身分！」

第一個，是「我成為丈夫了！」

沒錯，我正式登記結婚了！

這是我的太太，紫布爾 正若。

這五年來，我真的非常感謝她！

她陪伴我經歷了無數低谷，一路走來，我們的生活沒有大富大貴，卻有最真實、最堅定的同行。

回首過去，那些艱辛的時光，若不是她在身旁，可能我就無法跨過這麼艱辛的過程。

今天的幸福，不是偶然，而是我們共同努力、用心經營的果實。

謝謝你，娃娃

第二個新身分，是我非常驕傲的「成為原住民女婿了！」

我的岳父母，是電視人更是資深的文化工作者。

從他們身上，我深刻感受到台灣原住民文化的溫暖、堅韌與獨特之美。感謝岳父母從認識的第一天起，就把我當成自己的孩子照顧，不僅在生活、知識、工作、經濟上給予我無盡的支持，也讓我在台北這座城市，多了一個真正的「家」。

未來，我也希望能用自己的力量，讓更多人看見、理解並尊重台灣原住民的文化。我為自己成為原住民的女婿而感到驕傲，也會盡我所能成為一個值得驕傲的家人。

同時，我也想誠摯感謝一路陪伴我們的家人、朋友，以及支持著我們的每一位粉絲。是你們的鼓勵與祝福，讓我們在每一個轉折點上，都有勇氣面對每一個新的挑戰與階段，並且正向的繼續努力向前。

最後，特別感謝——

「香蕉和Timmy。」

香蕉不僅是我的摯友，也是我們這段婚姻的見證人。而在我們選擇定居淡水後，能與這樣的朋友為鄰，更讓我們在新生活裡感受到滿滿的幸福與力量。

走入婚姻，是一個嶄新的開始。

未來的日子裡，我們會繼續攜手同行，無論風雨，無論晴天，都不忘當初彼此相愛的初心。

也期待年底的婚禮，能順利籌備完成，讓每一位家人與朋友，都能見證我們這份來之不易的愛情，並共同創造一段難忘且美好的回憶。

謝謝大家，謝謝你們，成為我們幸福旅程的見證人。