田亞霍PO文悼黃正杰「才發現合照珍貴」　曝他真實為人：大家都愛你

記者蔡宜芳／綜合報導

31歲男星黃正杰20日被家屬證實離開人世，消息令許多圈內好友都表示不敢置信。而與他認識超過10年的同期網帥田亞霍，稍早也曬出兩人的合照，感嘆「才發現合照好珍貴」。

▲黃正杰和田亞霍相識超過10年。（圖／翻攝自黃正杰IG、田亞霍臉書）

田亞霍表示，翻看相簿時才驚覺，原來很難找到和真正熟識的好友的合照，「畢竟想見時就聯絡，見了面也不會刻意要拍照，現在才覺得合照好珍貴。」田亞霍透露，黃正杰是一個善良且努力在演藝圈耕耘的人，大家眼中的黃正杰一直是個正向開朗的大男孩，「因為他不喜歡把壞情緒影響到身邊的人，難過也都自己吞。」

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▲▼田亞霍和黃正杰是同期網帥。（圖／翻攝自Facebook／田亞霍-Elvis）

田亞霍提到，前幾天兩人才一起拍完跳舞影片，對方還答應要參加他的音樂會，他也計劃幫黃正杰做歌，怎料突然天人永隔。田亞霍嘆道：「這一切來得真的很突然很不真實，但可能你真的太痛苦了吧，希望下輩子你可以自私一點，多照顧自己的感受，不要再這麼傻了。」他也向離去的好友喊話：「大家都很愛你，也都知道你很辛苦，你就好好休息吧，我的好兄弟。」

▲黃正杰原本還答應要參加田亞霍的音樂會。（圖／翻攝自Facebook／田亞霍-Elvis）