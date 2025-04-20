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55歲凍齡女神嚴正化公開飲控食譜！　「低碳高脂法」身體現2變化

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天后嚴正化影歌雙棲，曾主演韓劇《車貞淑醫生》、《我們的藍調時光》、《魔女的戀愛》等，口碑與收視率雙收。今年已經55歲的她，仍維持著曼妙身材與凍齡臉蛋，都歸功於平常勤於保養，近日她便在YouTube 頻道上，公開了自己如何透過控制血糖與飲食方式，成功維持凍齡美貌與完美身材的秘訣。

▲嚴正化公開飲食控管食譜。（圖／翻攝YouTube／Umaizing 엄정화TV）

▲嚴正化公開飲食控管食譜。（圖／翻攝YouTube／Umaizing 엄정화TV）

影片一開頭，嚴正化笑著表示「春天過了，夏天快到了，是該開始減肥的時候了」，並補充說：「我要介紹一些代替性食品和料理方式，看看怎麼能在享受美食的同時，有效地進行減重。」她透過執行「低碳高脂」飲食法大約2年，除了維持好身材，也帶來不少健康上的變化，表示：「進行低碳高脂飲食後，身體的發炎指數大幅下降，血液也變得非常清澈，效果真的很好。」

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▲嚴正化公開飲食控管食譜。（圖／翻攝YouTube／Umaizing 엄정화TV）

▲嚴正化執行的是低碳高脂的飲食法。（圖／翻攝YouTube／Umaizing 엄정화TV）

此外，嚴正化也強調：「當血糖迅速升高時，食慾會突然增加，吃完東西後很快又會餓，導致發胖。」她指出要有效減重，首要任務就是穩定血糖，並進一步提到這套飲食法最核心的關鍵就是攝取蔬菜與肉類等天然食材，她公開一系列能減少碳水攝取的代替性食品，例如是拉差辣椒醬、低糖蠔油、100%純花生醬、起司、大豆製麵、豆蛋白麵、蘋果醋等。

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