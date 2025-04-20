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日天后離世1年…唱片公司突「賣專輯送25歲裸照」！事務所怒發聲

記者劉宛欣／綜合報導

日本演歌天后八代亞紀於2023年底病逝，享壽73歲，此前她於2023年8月因罹患「膠原病」而中斷了演藝活動，專心休養，不料最終仍遺憾離世。近日，為了回饋喜愛她的歌迷，唱片公司決定推出追悼專輯，但專輯所附特典內容卻含有她年輕時期拍下的裸照，引發極大爭議，是否會如期強行發售，引發社會關注。

▲八代亞紀病逝。（圖／資料照）

▲八代亞紀在2023年底病逝，如今卻傳出唱片公司欲販售她的裸照。（圖／資料照）

根據日媒報導，該專輯由唱片公司「New Century Records」發行，最受爭議「特典」竟是兩張八代亞紀年輕時的全裸照。據該公司官網說明，照片是八代亞紀24至25歲與導演男友同居時，由南方以拍立得拍攝。《女性SEVEN》報導指出，唱片公司社長之所以取得照片，是當年該導演經營的唱片公司陷入困難，他因此買下該公司的資產，包括這次的私照，因此堅稱此專輯特典「沒有任何問題」，對外表示相關權利均屬於公司所有。

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這番說法激起更大憤怒，「New Century Records」在官方Instagram上聲明：「最近出現許多針對八代亞紀的不實報導，我們已就業務妨礙與其他法律問題向司法機關諮詢。」並強調：「所有權利既然在我公司，即便有人惡意干涉，我們仍堅持發行，若有意購買問題照片，也可考慮轉讓，但請正大光明來談。」

▲該照片來源據了解為曾與八代亞紀同居的導演男友。（圖／翻攝自日網）

▲該照片來源據了解為曾與八代亞紀同居的導演男友。（圖／翻攝自日網）

八代亞紀生前所屬事務所於4月14日發表聲明，怒指照片「涉及死者名譽毀損、猥褻物散布」，已將問題向調查機關舉報，直言這次風波「絕對不能容忍」，社群平台上也掀起守護八代亞紀尊嚴的話題，然而唱片公司社長仍在受訪時，強硬表示：「八代的權利我已全部買下，我們沒打算中止發行。」

面對各界強烈反彈，目前Amazon、Tower Records Online及Yahoo! Shopping等網路平台已下架該專輯頁面。不過，「New Century Records」的官網仍可購買。該專輯即將於4月21日發行，外界憂心無法守護八代亞紀的尊嚴，事態後續發展仍有待觀察。

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