日本豪華音樂祭來台！櫻坂46、新學校領袖熱唱　木谷龍也台、英雙語問候

記者吳睿慈／台北報導

日本CENTRAL音樂祭首度移來台北舉辦，19日在Zepp New Taipei熱烈展開，由台灣歌手J.Sheon揭開序幕，接著Tatsuya Kitani（木谷龍也）、HANA、ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）、櫻坂46輪番上場，演出超精彩。

▲▼J.Sheon揭開序幕，接著Tatsuya Kitani（木谷龍也）登場。（圖／好玩國際文化提供）



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J.Sheon受邀為音樂節CENTRAL台北站擔任開場嘉賓，以「暴力式情歌」 〈You'll Never Know〉有力地轟炸現場觀眾，深情款款的歌聲和旋律瞬間吸引了全場的目光。接著是 Tatsuya Kitani（木谷龍也）帶來動畫《BLEACH 千年血戰篇》的片頭曲〈Scar〉震撼開場，炒熱現場氣氛後，他以台語和英文大喊：「多謝！Thank you！」期間放送另一神曲《咒術迴戰 懷玉・玉折》的片頭曲「青之居所」再度讓現場陷入狂熱。

▲HANA帶來精彩演出。（圖／好玩國際文化提供）



HANA於4月才剛出道，以火速之姿站上首次的海外演出舞台，在唱到〈Tiger〉時，她們以帥氣的椅子舞，讓全場都沉浸在充滿活力的節奏中，而在講話聊天環節，成員秒出現反差萌，一一自我介紹外還聊到令成員們都印象深刻的小籠包、地瓜球等美食，展現了可愛的一面。

▲ATARASHII GAKKO!活力滿分。（圖／好玩國際文化提供）



再來是ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）登場，當〈Change〉前奏一下，台下陷入瘋狂，她們巧妙地運用日語、中文和英語打招呼，與觀眾進行熱烈互動，SUZUKA更是直接衝入觀眾席，讓現場氣氛來到最高潮，二樓的觀眾也紛紛站起身來，全場的歡呼聲不絕於耳。

最後，ATARASHII GAKKO!帶來了剛發行的新歌〈One Heart〉，這首充滿活力的歌曲讓全場融為一體，沉浸在溫馨的氛圍中，她們在接近表演尾聲時，一起比愛心手勢合影留念，並向傳送愛心的歌迷道別：「下次再見！」才依依不捨地離開舞台。

▲櫻坂46首度在台演出。（圖／好玩國際文化提供）



本次音樂祭壓軸的櫻坂46（SAKURAZAKA46）以〈Start over!〉揭開序幕，成員們身著黑紅相間的服裝，深深吸引住所有粉絲的目光，連續演唱了〈BAN〉和〈流彈〉等歌曲，整場演出，成員臉上帶著燦爛的笑容，松田里奈表示：「強烈感受到所有粉絲的熱情。」山崎天興奮地表示：「第一次在台北現場演出，能見到大家真的好開心！」。演出最後，櫻坂46（SAKURAZAKA46）帶來充滿青春活力的「UDAGAWA GENERATION」，為這次的台北演出畫下句點。