《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！媽悲痛證實噩耗：令人難以置信

記者潘慧中／綜合報導

黃正杰過去因上了一次《康熙來了》嘗到爆紅滋味，沒想到，家人20日突然在他的社群網站發文證實，「犬子／家弟黃正杰於民國114年4月20日子時離世」，消息讓大批朋友和粉絲相當錯愕。

▲黃正杰驟逝。（圖／翻攝自Instagram／jeremy_0910）



黃正杰家屬20日發出訃聞公告，證實他已於20日子時辭世，家屬沉痛表示，這突如其來的噩耗讓人難以置信，心中充滿悲痛與不捨。為陪他走完人生最後一程，家屬將於5月3日（星期六）上午9時20分，在新北市淡水區崁頂里6鄰36號舉行公祭儀式，誠摯邀請親友出席，「願我們滿懷的思念化作溫柔的風，陪伴他安然遠行。」

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▲黃正杰上過《康熙來了》後爆紅。（圖／資料照）



事實上，黃正杰很早就決定要進演藝圈，15歲自我推薦進了喬傑立。他曾透露當時零用錢不多，扣除車錢，就剩一點零頭，就算天天只吃吐司配白開水，硬撐著訓練，沒想到不到5個月，團體沒出道就解散。



即便如此，黃正杰仍積極求表現，後來和多位YouTuber的合作成績都很好，單支影片曾創下台灣破百萬、大陸破千萬的觸及率。後來，他更開始試鏡偶像劇，還曾在《姊的時代》露臉，「媽媽其實一開始勸過我，不支持我走演藝圈，後來有在電視上看到我，我姊我媽都會幫我分享，現在變成以我為榮。」如今他與家人天人永隔，粉絲都相當不捨。

黃正杰IG全文：

各位朋友們好：

犬子/家弟 黃正杰 於民國114年4月20日子時離世。

相信噩耗至今仍讓大家令人難以置信，心中萬分悲痛與不捨，唯盼親友們能一同陪伴正杰走完人生最後一程。

謹訂於

民國114年5月3日（星期六）上午9時20分

於 新北市淡水區崁頂里6鄰36號

舉行公祭儀式，誠摯邀請您撥冗出席，一同追思懷念正杰的溫暖與笑容。

（位置如下一張圖示，Google公車站牌「崁頂6鄰」或是「崁頂里大龜崙福德正神廟」走路約2分鐘）

自即日起至5月3日，我們將於靈前守候，若您欲前來致意或追思，亦誠摯歡迎您的到來與陪伴。

感謝大家一路以來的關心與支持，願我們滿懷的思念化作溫柔的風，陪伴他安然遠行。

此致

敬禮

媽媽 楊玉玲

姊姊 黃湘婷

敬邀