《善宰》真的合體了！邊佑錫、金惠奫私約合照曝光　29公分超萌身高差

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《背著善宰跑》於2024年引起一陣轟動，男女主角邊佑錫與金惠奫獲得超高人氣。戲劇播畢1年，幾位演員私下感情還是很好，日前他們齊聚於首爾某處慶祝，合照也在近日隨之曝光，邊佑錫與金惠奫有著超萌身高差，彷彿再次重現《背著善宰跑》浪漫場景讓網友直呼：「這根本是漫畫走出來的組合！」

▲邊佑錫、金惠奫私下合照曝光，兩人有29公分超萌身高差。（圖／翻攝自IG）



《背著善宰跑》劇組日前慶祝戲劇開播1週年，劇中演員幾乎都在場，包含男、女主角邊佑錫與金惠奫，男配角宋健僖、李承協與劇中女主角「任率」的哥哥宋智浩、「好友」徐慧原以及當年的殺人犯演員許炯奎等人都有出席，現場氣氛溫馨又歡樂。

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聚會照片近期曝光，照片中，邊佑錫高舉雙手比出雙V手勢，而金惠奫則站在他身旁甜笑比出同樣的姿勢，兩人擁有29公分身高差，畫面洋溢著青春與活力，另外還有邊佑錫、宋健僖、李承協3位男主角與金惠奫的合照，所有人的表情燦爛無比，戲內感情深厚，戲外也同樣相處模式很溫馨。

▲《背著善宰跑》真的合體了，照片曝光。（圖／翻攝自IG）



《背著善宰跑》幾位演員相聚的照片公開後，令劇迷開心不已，感動表示「善宰、任率又見面了」、「感情還是很好」、「突然又想喊一聲『善宰』」。