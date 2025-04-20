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Super Junior利特、棒棒堂小煜相隔14年對比照！　後台畫面掀回憶殺

記者劉宜庭／綜合報導

台韓男團夢幻聯動！南韓天團SUPER JUNIOR子團D&E與L.S.S.昨（19日）登上「第20屆KKBOX風雲榜」擔任壓軸嘉賓，嗨翻萬人。而演出結束後，後台悄悄上演回憶殺，利特與台灣男團Lollipop棒棒堂小煜（楊奇煜）合照，這也是雙方時隔14年再度合體同框，讓不少粉絲驚喜不已。

▲利特、小煜相隔14年對比照！　後台畫面掀回憶殺。（圖／翻攝自Threads／來吧！哪裡怕）

▲利特、小煜昨晚後台合照掀回憶殺。（圖／翻攝自Threads／來吧！哪裡怕）

時光倒回至2011年9月17日，《Star King》第233集中，台灣男團Lollipop@F（由敖犬、小煜、威廉、阿緯組成）以本土超人氣男團之姿受邀登上韓綜，與Super Junior同台。而當時節目最大看點之一，莫過於早已在網路上流傳許久的「撞臉傳說」，也就是利特與小煜的首次合體，相似度掀起極高討論。

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這段台韓男團跨國交流，不僅見證兩團高人氣的黃金時期，也留下粉絲心中難以抹滅的經典畫面。如今事隔14年，利特與小煜再度同框，瞬間掀起一波回憶殺，小煜本人則是幽默留言：「14年後我學會袒胸露乳。」

▲利特、小煜相隔14年對比照！　後台畫面掀回憶殺。（圖／翻攝自Threads／來吧！哪裡怕）

▲利特、小煜14年前在韓綜曾經合體。（圖／翻攝自Threads／來吧！哪裡怕）

棒棒堂在本屆風雲榜驚喜合體，一口氣演唱〈我是傳奇〉、〈電司〉、〈七彩棒棒堂〉等經典神曲，掀起全場大合唱。39歲的阿緯重現地板大風車動作，透露自己為此花了1個月苦練，連跳繩一小時都成日常訓練。而敖犬也為演出禁慾，笑說：「因為有solo，不然失敗會被笑。」團員更表示有望於明年20週年進行再合體，創造新里程碑。

▲棒棒堂。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 第25屆KKBOX 風雲榜-Super Junior L.S.S+D&E。（圖／記者黃克翔攝）

▲SUPER JUNIOR D&E、L.S.S。（圖／記者黃克翔攝）

SUPER JUNIOR方面也展現超高人氣與在台好感度，不僅被稱是「灶咖男團」，還分享此行在高雄必吃清單，除了熟門熟路地點名鼎王麻辣鍋，還嘗試當地速食名店「丹丹漢堡」。利特笑說：「每次來粉絲都準備食物應援，吃得很撐，真的謝謝大家。」他更透露自己因為喝了神童推薦的金門高粱酒，「現在是金門家人了！」他們也感性補充，台灣粉絲總是在後台準備好遊戲機，「我們每次來都超期待看看這次會有什麼新遊戲可以玩！」誠意滿滿，展現對台粉的滿滿寵愛。

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Super Junior, L.S.S., D&E, 利特, Lollipop, 棒棒堂, 小煜, 楊奇煜

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