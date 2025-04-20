記者劉宜庭／綜合報導

FansWorld粉絲窩推出「2025人氣啦啦隊女神票選」活動，短短不到一周時間，總投票數已經累積超過360萬票。為了回應粉絲的熱情，許多女神紛紛加碼給獎品，如今贈品清單也已經累積到45項！

立刻點我去投票！

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截至發稿前，「2025人氣啦啦隊女神票選」目前由李雅英以32萬票領先，李多慧、峮峮則以22萬、21萬的票數緊追在後。只要在活動期間參與票選，粉絲就有機會把超實用好禮帶回家！除了行李箱、咖啡兌換券組合等實用贈品，還有機會抽中專屬應援回饋，包括限量親筆簽名海報、人氣啦啦隊女神周邊等超吸睛好物，讓每一次支持都不只是加油，更成為屬於全台粉絲的熱血記憶！

▲粉絲窩「2025人氣啦啦隊女神票選」即時戰況。（截至4/20 10:28）



每位啦啦隊成員都是球場上的亮點，她們用笑容、舞蹈和滿滿熱情撐起賽事氣氛，是球迷眼中的最佳後援。現在，透過 FansWorld 粉絲窩，粉絲也能為心中的應援女神投下關鍵一票，讓這個球季因為你的參與，變得更有溫度、更有力量！

活動時間：

即日起~2025/05/12 23:59

抽獎贈品：

1.利百代 限定款多功能登機行李箱 乙個 價值6000元（共抽 2 人）

2.萊爾富 中杯美式咖啡兌換券10張套組（共抽 30 人）

3.加碼二重抽！

凡投票給指定啦啦隊員，並且符合抽獎資格，就有機會再獲得相對應的女神或啦啦隊週邊哦！



▲李多慧。（圖／記者周宸亘攝）

▲安汝（莊安汝）。（圖／翻攝自IG）



▲李雅英。（圖／寬寬整合行銷提供）

▲海莉（황혜림）。（圖／翻攝自IG）

▲草莓（蘇雲鈺）。（圖／翻攝自IG）

▲笑笑（劉姿妤）。（圖／翻攝自IG）

▲李素泳、朴恩惠。（圖／資料照／台北戰神提供）

▲樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls。（圖／記者李毓康攝）

▲電豹女Leopard Girls。（圖／記者葉文正攝）



▲LuxyGirls美式啦啦隊。（圖／翻攝自LuxyGirls美式啦啦隊IG）

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