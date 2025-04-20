黑人罕見「放閃范范」！　深夜喊話妻：為妳感到驕傲

記者劉宜庭／綜合報導

范范（范瑋琪）昨晚（19日）於大陸成都舉行演唱會，吸引超過1.2萬名歌迷湧入現場共襄盛舉，丈夫黑人（陳建州）今凌晨也轉發相關影片、貼出愛心表情符號放閃「We proud of you（我們為妳感到驕傲）」。此前，黑人因為負面爭議纏身，鮮少發文提到家人，如今罕見放閃范范，再度引發外界關注。

▲黑人附上愛心表情符號，隔空放閃范范。（圖／翻攝自黑人IG）

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此次成都演出，范范以多首經典歌曲與觀眾深情對唱，展現穩定的現場實力，讓轉發飆唱片段的黑人大讚「好穩」，同時附上愛心表情符號隔空放閃。歌迷不僅用燈海應援，更齊聲大合唱。

▲黑人轉發范范演唱會畫面。（圖／翻攝自黑人IG）

「12000人一起唱真的感動。」黑人今凌晨PO出范范演唱會多段圖影，感嘆：「范范演唱會今晚又用歌聲溫暖了滿場的歌迷，每次全場一起大合唱的時候，真的很感動，很有力量！謝謝所有支持范范的歌迷朋友～。」最後，他也標註妻子的IG帳號：「We proud of you.（我們為妳感到驕傲）」

▲范范在成都舉行演唱會。（圖／翻攝自范范IG）



另外，在開唱之前，范范也曾分享抵達成都的照片，透露對當地美食的熱愛：「成都實在太多美食了，今天同事們都禁止我吃麻辣火鍋，期待明天唱完能吃上一次最道地的成都火鍋。」她也暖心感謝歌迷深夜接機：「捨不得大家那麼晚了還守在機場，以後不要這麼累了，我會擔心。」