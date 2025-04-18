YTR牛排駁「老婆害狠愛演解散」　公開分潤內幕：我沒躲也沒推卸

記者王靖淳／綜合報導

前「狠愛演」成員、YouTuber牛排在與胡椒、大蛇丸分家近5年後，日前才宣布要公開解散內幕，並發出3聲明直言自己沒辦法再沉默。今（18）日他在頻道上傳新片，以7大QA的方式，再次說明「狠愛演」拆夥的關鍵原因。

▲牛排強調分工和利潤沒問題。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

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影片中，針對外界指責是夫妻倆害團體拆夥，牛排坦言極為無奈，同時也強調：「解散是團體的決定，跟我老婆無關。」至於有傳言質疑「分工與利潤」出問題，牛排表示「沒有，我可以很明確的說沒有」，並解釋在團體解散的前兩三年間，分潤機制並未改變，包含蛇丸分得7成收益，公司收3成。他更透露，蛇丸在解約後，雖自己向對方表示解約金可不必支付，但對方仍主動匯5萬元給他。

▲牛排強調自己沒躲也沒推卸。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

至於團體拆夥的原因，牛排再次強調這是前成員胡椒的個人決定，他列出3點坦言：「我們拍攝影片的過程中，拍攝手法、內容主題、理念不合，其實已經經過多次磨合，胡椒最終決定解散。」牛排尊重胡椒解散的決定，並表示「天下無不散的筵席」，因為他認為成員都有各自的未來規劃，也該獲得理解。

▲牛排公開狠愛演解散原因。（圖／翻攝自YouTube／牛排）

牛排強調：「我選擇站出來，是因為我覺得如果不把事情說清楚，很多誤會會一直留著，甚至責任跟問題一直往我身上堆，我希望觀眾知道，我沒有躲也沒有推卸。」針對外界好奇他為何在經歷團體拆夥風波後，鮮少與其他網紅合作，他也坦言這段經歷對他產生不小影響，「老實說經歷過團體這段風波之後，我對合作的意願沒有那麼高了。」表示目前拍片會先以家人為主，不過他也補充，若未來時間允許，仍希望有機會與其他網紅合作。