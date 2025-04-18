ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐綺陽不藏了！　「雙胞胎妹妹」是超大咖歌姬：想不到我們這麼像

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹昨（17日）歡度43歲生日，並宣布將睽違10年，於11月15日第四度攻上台北小巨蛋；日前她也和「國師」唐綺陽合體，唐綺陽說，前陣子許多人都傳一支唱歌影片給她，大讚「唐老師唱功了得」，讓她頗傻眼，「我什麼時候唱這首歌我都不記得？重點是，我唱的沒這麼好呀，她是誰？原來是丁噹（想不到我們這麼像）。」兩人在合照中髮型、造型幾乎一模一樣，讓網友紛紛直呼真的超像。

▲▼丁噹生日直播。（圖／翻攝臉書／唐綺陽占星幫）

▲丁噹和唐綺陽合體，被說超像。（圖／翻攝臉書／唐綺陽占星幫）

除了上唐綺陽的節目，丁噹昨晚特地於社群平台開直播與粉絲一同慶生互動，更在直播下廚煮「長壽豬腳麵線」給自己，首度為自己煮麵的丁噹生疏又緊張的煮菜模樣，讓直播充滿笑料又溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日的生日直播中，丁噹親自下廚為自己煮了一碗象徵長壽與好運的豬腳麵線，還大秀廚藝準備蒜炒鮮菇白菜與煎滑蛋。不常在大家面前煮菜的丁噹，邊直播邊聊天讓她一時忘記熱鍋或是忘記放鹽巴，丁噹解釋：「我平常是很厲害的！今天煮菜失常是因為怕大家整我，害我都小心翼翼的。」原來過去生日常被整的她深怕又再度被整，所以在生日前後都很有戒心。

▲▼丁噹生日直播。（圖／相信音樂提供）

▲▼丁噹生日直播下廚。（圖／相信音樂提供）

▲▼丁噹生日直播。（圖／相信音樂提供）

而公司今年精心準備特別的「燃燒蛋糕」，象徵演唱會票房能紅紅火火、熱賣到爆，丁噹也許下生日願望，希望演唱會能快速完售再加場；第二個願望則是：「希望能快點有人煮飯給我吃，每次演出結束很累，如果回家有人幫我做好飯，感覺很甜蜜又貼心！」許願有「那個人」可以為成為她的專屬大廚，甜甜蜜蜜一起下廚吃飯。

丁噹也分享她寫了一封給自己79歲的信，內容寫著希望自己能唱到80歲，她感性地向粉絲說：「你們也要一起跟我走到80歲喔，我要成為80歲還可以開演唱會的歌手！」演唱會門票將於4月27日中午12點開賣，詳洽拓元售票。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

推薦閱讀

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

賀瓏好友「天殘」生前最後貼文曝光　生日離世網淚嘆：來不及道賀

金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！急道歉：貿然舉動考慮不周

金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！急道歉：貿然舉動考慮不周

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

獨家／家寧媽有動作了！配合調查「交出眾量級資料」　真實情況曝光

演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　11字留遺言

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

泰妍日本演唱會「前48小時突喊卡」！　粉絲見取消理由崩潰：太扯了

周杰倫曬9歲女成長對比片！小周周暴風抽高變大長腿　最後2秒嚇到網

法拉利剛買1小時「上國道竟火燒車」！　製作人無奈曝現場驚悚照

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

丁噹, 唐綺陽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐綺陽不藏了！　「雙胞胎妹妹」是超大咖歌姬：想不到我們這麼像
  2. 台灣人揪甘心！　LUCY來台「突拿到44人份芒果冰」驚呆：很有人情味
  3. 韓啦啦女神來台見「粉絲應援」激動落淚！　感動喊：一輩子忘不了
  4. 百靈果凱莉心碎發文「妳說很愛我」　不捨好友天殘逝世：沒妳好無聊
  5. Tizzy Bac惠婷自爆「曾客串台劇」！ 　演過頭成黑歷史
  6. 學霸愛女爆「遭游鴻明狠斷金援」：沒把我當女兒　同場破冰照曝光
  7. 搞不定高雄鄉親　胡宇威台語不行當場拜師
  8. 孔鏘右腳怪病腫脹2個月！ 嘆命如老爺車恐將截肢
  9. 篠崎泫「穿貼身露美腿錄影」　被攝影師當面虧：是不是變胖了？
  10. 阿翔媽媽罹腦膜瘤！　他強顏上工還體驗啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366