唐綺陽不藏了！　「雙胞胎妹妹」是超大咖歌姬：想不到我們這麼像

記者蔡琛儀／台北報導

丁噹昨（17日）歡度43歲生日，並宣布將睽違10年，於11月15日第四度攻上台北小巨蛋；日前她也和「國師」唐綺陽合體，唐綺陽說，前陣子許多人都傳一支唱歌影片給她，大讚「唐老師唱功了得」，讓她頗傻眼，「我什麼時候唱這首歌我都不記得？重點是，我唱的沒這麼好呀，她是誰？原來是丁噹（想不到我們這麼像）。」兩人在合照中髮型、造型幾乎一模一樣，讓網友紛紛直呼真的超像。

▲丁噹和唐綺陽合體，被說超像。（圖／翻攝臉書／唐綺陽占星幫）

除了上唐綺陽的節目，丁噹昨晚特地於社群平台開直播與粉絲一同慶生互動，更在直播下廚煮「長壽豬腳麵線」給自己，首度為自己煮麵的丁噹生疏又緊張的煮菜模樣，讓直播充滿笑料又溫馨。

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昨日的生日直播中，丁噹親自下廚為自己煮了一碗象徵長壽與好運的豬腳麵線，還大秀廚藝準備蒜炒鮮菇白菜與煎滑蛋。不常在大家面前煮菜的丁噹，邊直播邊聊天讓她一時忘記熱鍋或是忘記放鹽巴，丁噹解釋：「我平常是很厲害的！今天煮菜失常是因為怕大家整我，害我都小心翼翼的。」原來過去生日常被整的她深怕又再度被整，所以在生日前後都很有戒心。

▲▼丁噹生日直播下廚。（圖／相信音樂提供）

而公司今年精心準備特別的「燃燒蛋糕」，象徵演唱會票房能紅紅火火、熱賣到爆，丁噹也許下生日願望，希望演唱會能快速完售再加場；第二個願望則是：「希望能快點有人煮飯給我吃，每次演出結束很累，如果回家有人幫我做好飯，感覺很甜蜜又貼心！」許願有「那個人」可以為成為她的專屬大廚，甜甜蜜蜜一起下廚吃飯。

丁噹也分享她寫了一封給自己79歲的信，內容寫著希望自己能唱到80歲，她感性地向粉絲說：「你們也要一起跟我走到80歲喔，我要成為80歲還可以開演唱會的歌手！」演唱會門票將於4月27日中午12點開賣，詳洽拓元售票。