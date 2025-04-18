方大同離世太痛！薛凱琪認憂鬱症復發　無法進食狂吐…哭到呼吸困難

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王方大同於2月21日逝世，死訊直至3月1日才透過唱片公司公開，震驚各界。而香港歌手薛凱琪是方大同生前摯友，得知噩耗後受到巨大打擊，然而她長文哀悼被部分人士解讀像宣傳演唱會，加上近日登台演唱失常，承受不少負評，近日接受專訪吐露痛失摯友的心情。

▲方大同離世震撼音樂界，對圈內好友也是一大打擊。（圖／翻攝自臉書）

薛凱琪接受陸媒《人物》專訪，談及方大同，形容對方教會自己怎麼面對生活，是信任的朋友，得知好友離世時，第一天整個人是懵的，「雖然哭，但是身體還沒有反應」，第二天身體出現強烈反應，什麼都做不了，無法進食並不斷嘔吐，甚至呼吸困難。這些症狀讓她回想起十幾年前憂鬱症發作時的狀況。

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▲薛凱琪得知方大同離世，一段時間無法進食，甚至哭到呼吸困難，像10幾年前憂鬱症發作的狀況。（圖／翻攝自臉書、微博）

過去薛凱琪面對愛的人消失，會有一種想法，「我會傷心一段時間，但不能超級傷心，要釋懷，不然他們看著你這樣也會不開心。但當它真的發生的時候，之前學過的所有道理都塞不進去了，整個人沒了一半」。為此，她嘗試做一些心理輔導，逼自己晚上可以哭，但不要痛哭，有一晚睡了一小時就醒，一醒就痛哭，哭著哭著發現呼吸困難，甚至產生了「呼吸不了好像挺好，就能不用管別人，能懶惰一次」的念頭，於是那時買了一箱氧氣罐，吸氧好一些。而她這段期間也有醫師建議服藥，但是本人並不想倚靠藥物。

薛凱琪的巡演主辦方透露，她在得知消息後整日以淚洗面，因過度哭泣導致缺氧，只能依靠吸氧維持。她演唱會上演唱〈蘇州河〉時，一度情緒失控，淚水奪眶而出，哽咽到難以發聲。

在方大同離世18天後，薛凯琪發表了近2000字的長文回應此事，並官宣了演唱會。她解釋之前未回應是因為脆弱是自己的私事，不想影響大家，演唱會因工作早已確定，無法延期，她會帶著方大同的期許，更好地生活。雖然有人質疑她將悼念和演唱會官宣合併發文是在借此宣傳，但她一直重視與方大同的友情，希望大家給予理解和支持，相信時間會證明一切。