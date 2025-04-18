是真的！趙寅成、車太鉉當社長了　「合開經紀公司」名稱曝光網驚呼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣影星趙寅成、車太鉉是圈內多年摯友，兩人更一起合作節目《偶然成為社長》，友誼互動受到大批粉絲喜愛。沒想到，業界18日傳來好消息，他們真的一起開了經紀公司「basecamp company」（暫譯，베이스캠프컴퍼니），公司名稱涵義為攀登高山或探索新地營時，成為穩定支持藝人活動並一起前行的可靠靠山，設立公司消息對外宣布後，令粉絲又驚又喜，這也是繼鄭雨盛、李政宰後，再度有藝人齊開公司的案例。

▲趙寅成、車太鉉當社長，合開經紀公司。（圖／翻攝趙寅成IG）



趙寅成、車太鉉在圈內是有多達20年交情的前、後輩好友，他們透過節目《偶然成為社長》展現老友般的特別情誼，團隊默契絕佳，受到很多觀眾喜愛。而車太鉉在年初離開前公司Blossom Entertainment後，雙方簽了長達13年的合約，他走得突然當時讓影迷很震驚，直到18日公開下一步動態，才有粉絲恍然大悟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙寅成入行20年與車太鉉自立門戶。（圖／翻攝趙寅成IG）



basecamp company由趙寅成、車太鉉共同創立，繼鄭雨盛、李政宰後，再有藝人一起開設經紀公司，而他們如今「真的成為社長了」，粉絲笑翻「好期待公司創立」、「想要看一日社長Vlog」，也有人驚呼「沒想到真的創公司」、「太驚訝了」。

不僅如此，以趙寅成、車太鉉在圈內的好人緣，未來basecamp company會招攬哪位演員入職，成為各界關注的焦點之一。