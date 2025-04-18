天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

記者陳芊秀／綜合報導

單口喜劇演員天殘昨日（17日）被發現陳屍於台北市某公寓頂樓，且這天正是她的生日，而IG同日排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測。而她與賀瓏曾被挖出5線索疑似交往，加上東區德的Podcast節目曾爆料目睹兩人親密互動。

▲天殘生日當天離世，IG同日排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測。（圖／翻攝自IG）

警方於事發現場發現天殘已無生命跡象，並未送醫，其母親趕赴現場認屍時痛哭失聲，場面令人心碎。粉絲紛紛湧入天殘的社群平台留言悼念。好友賀瓏則因悲痛取消演出，並透過薩泰爾發聲：「我們有接獲相關訊息，也非常遺憾與難過。但因為這件事涉及私人與家屬層面的議題，我們必須尊重當事人與其家屬的意願，目前不便對外說明或評論，還請您見諒。」

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另外，網友一篇發表於2022年5月的論壇文章，揭露了賀瓏與天殘交往的「5線索」，包括賀瓏喜歡瘋女人、賀瓏的「高職女生」與天殘描述的高中生活有80%吻合、賀瓏與天殘一起開麻辣燙店、還有天殘將男友代稱「阿狗」等。再加上，東區德在其Podcast節目中也爆料，曾在展場外目睹兩人親密互動，並在節目中直接指出這對情侶正是賀瓏與天殘。此消息一出，引發廣泛討論。

▲網挖5線索揣測天殘生前與賀瓏交往。（圖／翻攝自IG）

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