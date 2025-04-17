宋燕旻被無視「10點前勿擾」　收訊息轟炸怒：祝你有惡鄰天天裝修

記者王靖淳／綜合報導

主播宋燕旻平時工作繁忙，仍會透過社群記錄生活，今（17）日她就在Threads發文透露，儘管她已在LINE上備註別在早上十點前傳訊息給她，但還是有人會這麼做，讓她不滿表示：「我會在心裡偷偷詛咒那些擾人的人，祝福你們有惡鄰天天裝修。」

▲宋燕旻會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻分享上夜班時在面對作息混亂的困擾，並點出新聞產業在日夜顛倒的工作節奏下，連基本睡眠都難以維持。她表示，自己已經在LINE個人狀態註明「日夜顛倒的夜班人，早上十點前不要吵我，會暴怒」，但卻還是常在早晨時段接到各種訊息通知，甚至包含許多「雞毛蒜皮」的小事，讓她感到相當無言。

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宋燕旻進一步指出，新聞業的工作性質，即使在睡覺也無法將手機設為靜音，需隨時保持待命狀態，「可悲的是新聞業，睡覺的時候手機根本沒辦法靜音。」面對被打擾的情況頻頻發生，宋燕旻也以幽默的語氣回應，她表示，會在心裡偷詛咒那些擾人的人，甚至虧道：「祝福你們有惡鄰天天裝修。」

▲宋燕旻不滿一早就被訊息吵。（圖／翻攝自Threads／somiisung）

貼文曝光後，掀起討論，不少網友紛紛留言「看起來宋主播算是淺眠型，應該也算是職業傷害了」、「我也是日夜顛倒，但有一次窗口早上五點打給我，我也是暴怒。 」