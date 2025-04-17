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「人類滅絕時間表已啟動」　《28年毀滅倒數》驚悚預告曝光   

記者蕭采薇／台北報導

末日電影《28年毀滅倒數》17日推出最新預告，揭露更多詭異且令人不安的畫面，神秘的故事情節又在網路上掀起解讀熱潮，感染者的全新面貌令粉絲們興奮不已，倒數最後兩個月見證絕望末日的來臨。自從去年12月推出首支預告以來，《28年毀滅倒數》旋即成為今年討論度最高的電影之一。

▲《28年毀滅倒數》。（圖／索尼影業提供）

▲《28年毀滅倒數》揭露更多詭異且令人不安的畫面。（圖／索尼影業提供）

奧斯卡獎最佳導演丹尼鮑伊，與奧斯卡獎提名最佳編劇艾力克斯嘉蘭的回歸，也代表著這次的全新三部曲將成為指標性的恐怖系列。雖然首支預告中的皮包骨感染者，事後被證實不是席尼墨菲，但是這位金獎影帝將在首部曲中擔任監製，導演丹尼鮑伊也暗示著這位巨星可能會在續作中回歸：「就像生命中的美好事物，你需要耐心等待才會看到他的身影。」
 
23年前在《28年毀滅倒數》中開創狂暴感染者與黑暗人性的世界觀之後，編劇艾力克斯嘉蘭對於這次的新作有更大的野心：「這次的格局非常龐大，劇情敘事更加大膽，我們嘗試想要濃縮這個故事，但是或許三部曲才是最完美的呈現方式。」

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▲《28年毀滅倒數》。（圖／索尼影業提供）

▲《28年毀滅倒數》雷夫范恩斯飾演關鍵角色。（圖／索尼影業提供）

28年的時間，對這個世界的影響超乎想像，孤立生存在島上的居民把自己與外界隔離開來，發展出健全的社會來對抗外在的威脅，但是和平的生活終究是假象，看似進化的感染者將把這個世界帶往煉獄深淵。

▲《28年毀滅倒數》。（圖／索尼影業提供）

▲《28年毀滅倒數》。（圖／索尼影業提供）
 
在最新的預告片中，開頭一支特種部隊被一個壯碩的感染者攻擊，筋肉發達宛如巨人般的感染者，一手就把軍人抓了起來，暗示著感染者的型態似乎在多年後有了不一樣的演化。亞倫泰勒強森帶著兒子離開安全的殖民地，連同演技派明星雷夫范恩斯與茱蒂康默所飾演的關鍵角色，前往充滿未知和邪惡的本土見證崩壞的社會，高聳的骷髏頭高塔和殺紅眼的感染者，就連教堂也不再是被眷顧的聖殿，我們還剩多少時間，能夠活著目睹審判日的降臨。《28年毀滅倒數》將於6月18日上映。

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