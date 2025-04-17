潘君侖約會前女團成員「認了是對象」！　揭兩人共同點...感情狀況曝光

記者孟育民／台北報導

男星潘君侖今（17）日出席「給孩子們 好行的地球」公益記者會，呼籲節能減碳做環保，他日前打籃球右腳「翻船」送急診發現是腳踝中度撕裂傷，雖然今天出席活動仍行動不便，不過說打完要價三萬元PRP，如今已經好了許多。另外，先前被週刊拍到和女星林亭莉熱戀約會，兩人互動親密，甚至一同返家，他今也首鬆口回應感情近況。

▲潘君侖出席「給孩子們 好行的地球」公益記者會，呼籲節能減碳做環保。（圖／台灣好鄰居協會提供）

潘君侖今被問及感情問題，大方承認目前有對象，而對象正是先前被拍到的林亭莉，「我們兩個算是泰雅族，都在台北打拼，在聊天上面蠻可以分享自己的工作狀態的。」雖未正式認愛，但他說現階段想先努力拼事業，等有肩膀才敢踏入感情，「今年算是有三個實境，今年在工作上面滿檔，工作先穩定再來好好進行下一步。」

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▲潘君侖談及感情狀況。（圖／台灣好鄰居協會提供）

被關心腳傷，潘君侖還原現場說：「是搶籃板落地時，右腳踝呈現90度『翻船』，但還好沒對折。」馬上送急診發現是腳踝中度撕裂傷，幸好診斷出沒有骨折，但也被要求先不要走動，以防止二次傷害，更被建議要打PRP修復，PRP一針要自費三萬元，且針的長度足足有10公分長，讓他痛到哀哀叫。

潘君侖緊接挑戰的運動節目，跟以前很不一樣，他恪守保密條款未多加透露，僅說會更考驗全身的肌耐力、核心和持續力，屬於全面性的，所以他還是不懈鍛鍊，「目前不能練腳，就練上半身、手臂和背。」還陽光說：「可能會常常在戶外健身，大家在公園或河堤邊看到我，不要害羞跟我打招呼呦。」

目前他找了專為國手服務的醫生為他專業復健，表示復健可促進血液循環，加速韌帶修復，並減少沾黏與疤痕組織，恢復原有彈性與張力後，可減少再扭傷機率。他一心期待盡快康復，「一定要恢復100趴，來面對新節目的挑戰！」