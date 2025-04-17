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直擊許孟哲夫妻公園遛娃！全程陪玩「拿出手機一舉動」被讚：很用心

娛樂報報／許孟哲「蹲下育兒」當慈父　趙孟姿陪玩不怕曬

▲3月22日下午許孟哲、趙孟姿帶著兩個孩子到公園玩，坐上四輪車享受親子時間。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

許孟哲與趙孟姿結婚5年，育有4歲的女兒Doreen及2歲的兒子Liam，一家四口生活美滿。日前有讀者周末在新北市一處公園巧遇夫妻倆遛娃，一家趁著豔陽到戶外放風，看得出兩人非常認真在陪伴小孩，全程專心參與孩子們的遊戲，就算拿出手機也只是要幫孩子捕捉可愛畫面，十分溫馨用心。

娛樂報報／許孟哲「蹲下育兒」當慈父　趙孟姿陪玩不怕曬

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▲許孟哲、趙孟姿認真陪玩，全程沒有分心滑手機。（圖／讀者提供）

3月22日下午，讀者在新北市八里的公園巧遇許孟哲、趙孟姿一家，兩人帶著小孩在公園玩，夫妻倆全程專心陪玩遊樂設施，還蹲下來跟孩子們對話，透過親子的互動，感覺得出兩人都屬溫柔型的家長。接著還搭上小孩最愛的《救援小英雄波力Poli》的四輪車，許孟哲帶著兒子坐在前排，讓兒子體驗操控的感覺。

娛樂報報／許孟哲「蹲下育兒」當慈父　趙孟姿陪玩不怕曬

▲許孟哲在遊樂設施旁蹲下跟小孩互動。（圖／讀者提供）

趙孟姿曾表示，育兒生活比想像中還吃力、不容易。許孟哲坦言，有時候難免會被小孩點燃怒點、血壓飆高，兩個小孩相處上也有許多事需要大人居中協調，在另一半很累時，就要彼此當「神隊友」，「沒有誰幫誰的問題，就會自然主動做很多事，媽媽可能會是主要照顧者，但也可以分擔壓力。」

娛樂報報／許孟哲「蹲下育兒」當慈父　趙孟姿陪玩不怕曬

▲許孟哲和趙孟姿經常在社群分享溫馨可愛的親子照。（圖／翻攝自許孟哲IG）

許孟哲跟趙孟姿在工作及育兒上取得很好分工平衡，像他之前到台南拍《火車來去》，原先猶豫不已，會有近半年的時間不能天天回家，趙孟姿一句話「沒關係你就放心去拍，家裡的事情留給我」，讓許孟哲安心不少：「真的滿謝謝老婆的。」

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