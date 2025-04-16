《機智醫生》龍善CP確定現身！「4年前求婚成功」現況將揭曉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣療癒劇《機智醫生生活》自2020年播出後獲得廣大劇迷喜愛，如今推出的外傳《機智住院醫生生活》也在上週正式開播，再度掀起話題熱潮。繼「熊熊CP」楊碩亨與秋敏荷在劇中證實步入婚姻，飾演秋敏荷的安恩真更驚喜客串，演繹新婚生活後，劇組又驚喜宣布另一對人氣情侶檔「龍善CP」龍碩旻與許善彬也將現身，令粉絲滿心期待。

▲文太裕、河潤景也將客串《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自劇照）

根據韓媒《OSEN》16日獨家報導，《機智醫生生活》中的演員文太裕（飾演龍碩旻）與河潤景（飾演許善彬）將以特別演出的方式回歸，現身《機智住院醫生生活》，劇組也低調證實兩人的登場，簡短回應：「請透過播出內容確認。」消息一出，立刻在社群平台上掀起一波討論潮。

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▲龍善CP的互動深受劇迷喜愛。（圖／翻攝自劇照）

文太裕在原劇中飾演個性嘴硬卻善良的神經外科首席住院醫師「龍碩旻」，河潤景則飾演清新理性的住院醫師「許善彬」，兩人在劇中的愛情線發展自然又溫馨，尤其求婚戲更是讓觀眾至今難忘。儘管正劇最終並未明確交代他們的感情走向，但不少粉絲一直敲碗想知道這對CP的後續發展。

值得一提的是，河潤景在當年出演《機智醫生生活》，事業越發順遂，除了在《非常律師禹英禑》中飾演主角好友崔秀妍深受大眾喜愛以外，也參演了《今生也請多指教》、《浪漫醫生金師傅3》、《江南B-Side》等作品，晉升為主角級演員。