ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《機智醫生》龍善CP確定現身！「4年前求婚成功」現況將揭曉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣療癒劇《機智醫生生活》自2020年播出後獲得廣大劇迷喜愛，如今推出的外傳《機智住院醫生生活》也在上週正式開播，再度掀起話題熱潮。繼「熊熊CP」楊碩亨與秋敏荷在劇中證實步入婚姻，飾演秋敏荷的安恩真更驚喜客串，演繹新婚生活後，劇組又驚喜宣布另一對人氣情侶檔「龍善CP」龍碩旻與許善彬也將現身，令粉絲滿心期待。

▲文太裕、河潤景也將客串《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自劇照）

▲文太裕、河潤景也將客串《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自劇照）

根據韓媒《OSEN》16日獨家報導，《機智醫生生活》中的演員文太裕（飾演龍碩旻）與河潤景（飾演許善彬）將以特別演出的方式回歸，現身《機智住院醫生生活》，劇組也低調證實兩人的登場，簡短回應：「請透過播出內容確認。」消息一出，立刻在社群平台上掀起一波討論潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文太裕、河潤景也將客串《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自劇照）

▲龍善CP的互動深受劇迷喜愛。（圖／翻攝自劇照）

文太裕在原劇中飾演個性嘴硬卻善良的神經外科首席住院醫師「龍碩旻」，河潤景則飾演清新理性的住院醫師「許善彬」，兩人在劇中的愛情線發展自然又溫馨，尤其求婚戲更是讓觀眾至今難忘。儘管正劇最終並未明確交代他們的感情走向，但不少粉絲一直敲碗想知道這對CP的後續發展。

值得一提的是，河潤景在當年出演《機智醫生生活》，事業越發順遂，除了在《非常律師禹英禑》中飾演主角好友崔秀妍深受大眾喜愛以外，也參演了《今生也請多指教》、《浪漫醫生金師傅3》、《江南B-Side》等作品，晉升為主角級演員。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

推薦閱讀

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

李唯楓說謊「害股東失婚負債」！　苦主崩潰曝他5罪狀：我真是眼瞎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽爆具俊曄天天去金寶山　跟小S完全走不出來

林襄爆球賽中場休息「開裸體趴」！揭隊友暴露狂：露點點走來走去

前輔導長內內認了「直播沒人看」！穿小丁也沒用 超辣畫面曝：決定擺爛

SHINee泰民被爆「熱戀小3歲NO:ZE」！　背後擁抱零遮掩約會4照瘋傳

張藝人設翻車！私群嗆Jisoo「破喉雞」黑料起底　多名網紅遭波及道歉了

廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

李聖傑緊貼小21歲女星「伸手擁入懷」被拍！台八女神夏宇禾回應了

忘記在錄影…宋哥臭臉抱怨婆婆「全播出」！　同場藝人驚恐：妳怎麼敢

酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

李珠珢台韓2地跑遭撻伐！李多慧吐真實想法　安芝儇「揭工作比重」喊話了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

機智住院醫生生活

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王柏傑、謝欣穎傳婚訊　林柏宏被虧坐「前男友桌」急改口：前夥伴啦！
  2. H級AV女神若菜穗乃宣布引退！　宣告「這次絕對不反悔」
  3. 9m88認了和張藝有私交！　聽他「背後酸同行」吐真話：這樣是不好
  4. 《機智醫生》龍善CP確定現身！「4年前求婚成功」現況將揭曉
  5. 砸6.2億天價打造！　李敏鎬、JISOO出演新片...台片商也參與製作
  6. 場面失控！于子育記者會突然爆淚　李沐也忍不住「現場哭成一團」
  7. Elkie莊錠欣預告新動向「要走進校園」！　二度合作偶像嗨翻
  8. 50歲林志玲現身時裝周辣穿「黑紗透視裝」！　大開高衩好身材全洩
  9. 日知名主持才宣布罹癌　驚爆「露鳥性騷」沉默6天道歉：喝多了
  10. 凱蒂佩芮成「首位登太空流行歌手」！激動吻地表卻挨轟：浪費資源

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366