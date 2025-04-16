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賀軍翔捲性醜聞獲不起訴！久違露面「神隱半年沒工作」認了吃老本

記者黃庠棻／台北報導

藝人賀軍翔先前遭一名女荷官提告妨害性自主，住處遭到警方搜索，查扣手機等物，事後他發聲明澄清「並未與任何第三人有任何踰矩行為。」台北地檢署偵查後認為賀軍翔罪嫌不足，處分不起訴。而他因為捲入性醜聞風波，消失半年時間，今（16）日久違出席活動現身露面。

▲▼ 賀軍翔 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲賀軍翔神隱半年露面。（圖／記者陳雅韻攝）

賀軍翔今（16）日出席瑞士雷達表（RADO）活動，過去在2019年曾為該品牌站台，這也是他在捲入性醜聞風波後，時隔半年的第一次公開露面，上一次現身還是在第59屆戲劇類金鐘獎上，他以迷你視帝入圍者的身份出現。

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▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》賀軍翔。（圖／記者李毓康攝）

▲賀軍翔上一次露面是在第59屆戲劇類金鐘獎。（圖／記者李毓康攝）

久違公開現身的賀軍翔大方公開近況，透露在這半年他把主要時間都拿來陪伴家人，雖然還有2間房子的房貸要繳，但還是有心中想要挑戰的角色，目前戲約方面仍在考量當中，只不過經濟上則坦言「演員沒工作基本上就是在吃老本」。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》賀軍翔。（圖／記者李毓康攝）

▲賀軍翔坦言目前沒工作，都在吃老本。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，賀軍翔被告妨害性自主最終因罪嫌不足，處分不起訴，當時他就是因為喝酒誤事，被問及是否已經戒酒，他先是露出苦笑，後坦言「還是正常，我會記住教誨，但有時候不能不交朋友吧，只是沒必要的場合就不要去了。」面對提問來者不拒，皆大方回答。

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