賈永婕遭批戲子「只有沙龍管理經驗」！　她265字槓上名嘴：好好道歉

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人賈永婕接任台北101董事長至今7個月，一舉一動經常受到外界關注，日前她為投資案前往台中，與市長盧秀燕、立委羅廷瑋等人合體，不料被名嘴汪潔民質疑「只有沙龍管理經驗」，更直言「是戲子個性，跑跳人生不用大腦？」對此賈永婕今（16日）也寫下265字貼文回應，要對方好好道歉。

▲賈永婕去年（2024）接任台北101董事長。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



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▲賈永婕與盧秀燕、羅廷瑋等人合影。（圖／記者游瓊華攝）



汪潔民昨日在臉書發文，直言台北101董事長的派令「是搞笑嗎」，並質疑賈永婕與羅廷瑋肩並肩拍照、「和盧秀燕討拍」的行為：「難道這位藝人董事長，和民團和民進黨作對嗎？還是戲子個性，跑跳人生不用大腦？現在看起來，在面對一個只有沙龍管理經驗的藝人董事長的跑跳個性，日本伊藤忠商社，早先賣出一半的101股權是正確果斷的決定。」

▲汪潔民質疑賈永婕「只有沙龍管理經驗的藝人董事長」。（圖／資料照／記者姜國輝攝）



對此賈永婕稍早發文回應：「不可思議在這個現代男女平權，職業不分貴賤的時代我居然被罵是戲子。」她表示「戲子」一詞在歷史上帶著歧視、偏見的意涵，直言這樣的說法「不是批評，是羞辱」。她也反控汪潔民：「有話語權的人更不應該如此在網路上施行言語暴力，敗壞社會風氣。你不只侮辱了我、侮辱了女性還有侮辱了所有的表演藝術工作者。」要對方應該好好道歉、反省。

▼賈永婕臉書貼文。（Facebook／賈永婕的跑跳人生）

