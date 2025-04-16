酷炫載孫生媽看病遇意外「愛車全毀」！　慘況曝光無奈：仁至義盡

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber團體「反骨男孩」日前捲入性騷風波，孫生慘遭解約外，團長酷炫也同樣遭到業力引爆，兩人都陷事業危機。雖然酷炫和孫生已經無公司關聯，但過去情誼不減，他今（16日）透露帶孫生媽媽去看醫生，沒想到卻路途上車子被刮到，如今車子慘況曝光，讓他哭笑不得！

▲酷炫車子遭刮傷。（圖／翻攝自Facebook／莊酷炫(小苦苓)）



酷炫在社群曬出照片，照片中可見愛車遭刮傷，車門的漆直接脫落，還凹了一個洞，相當淒慘，他無奈說：「一早幫忙帶孫媽去醫院看醫生，結果半路刮到，整台車側面慘不忍睹，這趟也算是仁至義盡⋯。」讓網友見狀，都直呼：「刮刮樂都沒你這麼刮」、「上輩子可能是冤家」、「人平安無事就好」。

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▲酷炫車子慘況。（圖／翻攝自Facebook／莊酷炫(小苦苓)）

事實上，酷炫宣布終止與孫生的經紀合約，面對許多網友的不諒解，他當時親自回應：「這世上本來就沒有完美的做法，即使不合作的我與他的情誼也沒有斷，因為這是討論出來孫生也可以接受的結果」，坦承這個決定主要是希望孫生能夠有所改變，「各種擦屁股，一再循環，過了十年沒有看到改變，他依舊是我的兄弟，但透過社會的洗禮他才會長大，就算最後他進去關我也會去看他。」



