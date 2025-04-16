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《山忌》袁澧林遇黃衣人中邪！爆衝懸崖邊緣　劉以豪急拉她：跟真實山難超像

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣著名鄉野傳說的電影《山忌 黃衣小飛俠》，劉以豪、袁澧林片中飾演登山迷途的情侶，因天氣驟變受困濃霧，山徑前方突冒出身穿黃色雨衣的人影。袁澧林匆匆跟上卻宛如中邪般失神爆衝差點摔落岩石邊，劉以豪最後一刻拉住她才免於遇難，離奇過程與許多真實山難事件不謀而合，令人背脊發涼。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」，片場玩出默契小儀式。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」。（圖／威視電影提供）

《山忌 黃衣小飛俠》由《紅衣小女孩》億萬票房團隊打造，金鐘提名導演蔡佳穎執導，邀集實力派演員劉以豪、袁澧林、曹佑寧主演，講述三名大學生登山探險時，疑觸犯山林禁忌，遭遇宛如「鬼打牆」般的離奇現象。

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故事創作起源來自台灣登山界流傳數十年的「黃衣怪客」靈異傳聞，導演蔡佳穎表示：「迷路無助的時候，黃衣小飛俠就會出現，指引山友走向死亡的道路。」民俗專家李戊己則認為，「可能是出了意外，有怨氣停留，用山霧、霧霾讓人迷失方向，這就是抓交替。」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」，片場玩出默契小儀式。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林，片場玩出默契小儀式。（圖／威視電影提供）

劉以豪跟袁澧林首度合作就飾演一對「落難情侶」，萌生許多革命情感，他們透露在片場還玩出兩人默契小儀式。每當拍攝困難場面前，就會用力握對方的手，像在施咒一樣給彼此心靈支持。袁澧林充滿感激說：「以豪給我很多安全感，尤其他對表演的認真，讓我超級喜歡的。」劉以豪也分享對袁澧林第一印象是很可愛、笑容很甜的女生，實際互動發現她有細心敏感又好笑的一面，「有時候她的情緒會藏不住，是很真誠的人。」

電影開拍前，為了讓三人實際體驗「共患難」的心境，劇組特別安排大家去登山健行，原以為是走走步道培養默契，沒想到卻是一場苦行。劉以豪笑說：「真的超級難爬，要手腳並用，大概有80%都在拉繩索，我自己是很享受啦！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」，片場玩出默契小儀式。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林在開拍前用力握手彼此打氣。（圖／威視電影提供）

曹佑寧回憶那天要一直互相幫忙拉繩上攀，大家感情果然快速增溫。而從未在台灣爬山的袁澧林則被山林的美深深打動，「看到高聳入雲的樹那麼漂亮，好像去了人間秘境」。而劉以豪平時就熱愛爬山、接觸大自然，小時候曾跟父親一起攀登玉山，他坦言山裡禁忌不能不信。

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」，片場玩出默契小儀式。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林，首合作就萌生革命情感。（圖／威視電影提供）

劉以豪分享說：「我舅媽是救難隊的，常搭直升機去救人，聽過蠻多詭異傳說。我的原則是，不亂講話、不開玩笑，對山要有敬畏心。」袁澧林認為黃衣小飛俠目的就是要找替死鬼，她實際拍攝也感受到山林的壓迫感，「山有靈氣或靈魂在，必須知道自己很渺小。」曹佑寧則在接演前查到很多關於黃衣的事蹟，包括不同目擊者的說法，或有相關經驗的人陳述在山林裡遇到的狀況，看了直呼：「很恐怖！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》劉以豪、袁澧林首度同台淪「落難情侶」，片場玩出默契小儀式。（圖／威視電影提供）

▲《山忌 黃衣小飛俠》袁澧林被台灣山林的美深深打動，直誇是「人間秘境」。（圖／威視電影提供）

嘉銘（劉以豪 飾）、玉欣（袁澧林 飾）和安偉（曹佑寧 飾）是大學登山社的好友。某次登山途中，他們意外迷失方向。儘管沿路綁上白布條作記號，卻不斷繞回原地，彷彿陷入無盡迴圈。慌亂之際，濃霧中隱約出現一個身穿黃色雨衣的身影，讓三人燃起希望。沒想到，詭異意象卻接連發生，真正的噩夢才剛剛開始，電影將於6月6日全台上映。

 

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山忌, 袁澧林, 黃色小飛俠, 劉以豪

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