王仁甫缺席陳志強婚禮...內幕曝光！　孫協志「登記無通知」無辜捲戰火

記者孟育民／台北報導

中視《飢餓遊戲》本周日（20日）南投埔里出外景，節目邀請藝人陳志強、貝童彤、Eason、王宣、Julia等，2月才辦完喜宴的陳志強遇上剛登記結婚的孫協志連聲恭喜，沒想到陳志強話鋒一轉對著王仁甫說：「我多早講我什麼時候要辦喜宴，結果在場只有彤彤去，還有人說我真的很忙，但會到現場跟你恭喜還有抱一下再離開，不入席，結果現場沒看到人。」王仁甫瞬間尷尬地說：「我是真的很想去，但人在國外，所以趕快補給你（禮金）。」說完竟轉而補孫協志一槍：「不像有些人結婚登記不通知的，要靠媒體才知道，這就比較難過了。」

▲孫協志、王仁甫、陳志強掀起結婚通知之亂 。（圖／中視提供）

一開場，許孟哲因重感冒被主持群集體「排擠」，王仁甫嚴正要求他戴口罩：「如果大家都感冒，後面行程全泡湯，損失很大！」結果許孟哲開口想解釋，眾人卻立刻四散，但陳志強毫不畏懼，一個大擁抱力挺兄弟，旁人見狀大叫「完了！憋氣、快憋氣。」擁抱完就被眾人笑虧「你已經不乾淨了」，孫協志還淡淡地說：「你不怕，不代表我們不怕。」下一秒，陳志強故意聲音沙啞裝感冒，讓全場笑翻「這也太快了吧。」

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▲許孟哲感冒被大家排擠 。（圖／中視提供）



節目進行「雙人單腳跳繩」關卡時，Julia與許孟哲因為腿太長反而難配合，橫著站又要顧繩子還要看前方，動作超詭異，還被笑像「起乩」。陳志強挑戰「日月潭小三鐵」時，要划船卻拿到一支小鍋鏟當槳，他不但沒抱怨，還安慰自己：「這是老天爺的旨意，因為接下來我就要『產子』了。」越划越開心。

▲許孟哲跟Julia一同闖關。（圖／中視提供）