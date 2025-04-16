凱特布蘭琪認了「想退出演藝圈」！吐真實心聲：一直覺得像局外人

記者劉宛欣／綜合報導

奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）近日受訪時表示，自己「認真考慮退出演藝圈」，原因則是「人生中還有很多想做的事」。現年55歲的她，近期將在BBC的廣播劇《The Fever》中出演，並在接受《Radio Times》訪問時坦言，自己至今對名人這個身分仍感到不自在。

▲凱特布蘭琪坦言正在認真考慮息影。（圖／路透）

凱特布蘭琪直言：「每次我說這句話，我家人都會翻白眼，但我是認真的。我真的有考慮不再演戲了，因為我的人生中還有很多其他想做的事情。」談到身為名人的感受，她補充道：「當你上脫口秀節目，或甚至像現在接受訪問，後來看到自己講的話被截取出來，加上斜體標註，看起來就好像講得很大聲似的，但那不是我。」透露花了很長時間，才習慣被拍照。

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▲凱特布蘭琪闡述了在演藝圈多年的心聲。（圖／路透）

凱特布蘭琪闡述了許多入行多年的心聲，表示：「我一直覺得自己像是局外人，所以每次在某個地方覺得自己被接納，都讓我感到意外。我總是帶著好奇心進入任何一個環境，但從不期望自己會被接受或歡迎。」並補充道「我花了一輩子的時間，去習慣那種不自在的感覺。」

凱特布蘭琪1998年憑藉電影《伊莉莎白》飾演伊莉莎白一世一舉成名，隨後在《魔戒》三部曲中飾演精靈女王凱蘭崔爾（Galadriel），並參演過《瞞天過海：八面玲瓏》等多部作品，此外，她也積極參與舞台劇演出。