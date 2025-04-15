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張兆志控前妻遭黑粉霸凌！　陳沂遭點名回應「大動干戈挺無聊」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人張兆志日前開直播，控訴前妻許允樂長期遭到網友集體霸凌，並點名疑似背後主謀為認識逾30年的陳姓夫妻，以及網紅陳沂、鍾明軒。此舉在網路上掀起熱議，而陳沂也在15日透過臉書發文回應，認為這場風波「挺無聊的」，語氣中帶著些許嘲諷。

▲陳沂回應張兆志指控。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲張兆志點名陳沂、鍾明軒。（圖／翻攝自張兆志臉書）

陳沂在發文中表示，若不是莫名被牽扯進來，其實並不想回應這起事件。她認為，身為公眾人物，自然會有人喜歡、也有人討厭，「可以有粉絲團，為什麼不能有黑粉團啊？」她還自嘲自己也曾被創立過好幾個黑粉團，只是「每個都經營不善倒閉了」，對網路攻擊早已司空見慣。

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▲陳沂回應張兆志指控。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂回應張兆志指控。（圖／翻攝自陳沂臉書）

針對張兆志提到許允樂遭遇的網路中傷與扭曲言論，陳沂表示自己也有過類似經歷。她說：「亂解讀我說的話，造謠我沒做過的事，刻意截圖他們覺得醜的照片⋯⋯張兆志控訴那些我都遇過啦！」甚至還半開玩笑表示，自己鼓勵黑粉們「要好好經營」，更提到反羅志祥粉絲團都有十萬粉絲，反觀她的黑粉團卻屢屢倒閉，「不能買個廣告讓我跟想祥（羅志祥）平起平坐嗎？」

陳沂臉書全文如下：

我是覺得張兆志為了許允樂的黑粉團，大動干戈這件事挺無聊的。
要不是因為莫名其妙扯到我，根本不想聊。
身為公眾人物，有人喜歡有人討厭，不是很正常的事嗎？
可以有粉絲團，為什麼不能有黑粉團啊？
是說我也有好幾個黑粉團，只是每個都經營不善倒閉了。
說來也是我不好，沒有黑料沒有素材給他們好好發揮，硬抹也很無聊吧？????
亂解讀我說的話，造謠我沒做過的事，刻意截圖他們覺得醜的照片⋯⋯
張兆志控訴那些我都遇過啦！
但我是鼓勵他們要好好經營，畢竟反羅志祥粉絲團都十萬粉絲，我的一直倒閉怎麼回事？
不能買個廣告讓我跟想祥平起平坐嗎？

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陳沂, 張兆志

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