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AKB48 Team TP放送破尺度深V泳裝！　「內鬥激戰30輪」結果出爐　

▲▼ 女團AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team Up》。（圖／好言娛樂提供）

▲ 女團AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team Up》。（圖／好言娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

國民女團AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team Up》，日前也遵循傳統舉辦「猜拳大會」決定演出成員，經歷30幾輪緊張的猜拳，脫穎而出的彤薰、少瞳、姿怡、姮羽、嘉儀、瑋庭、伊柔和泰琌8名幸運兒，也成為附錄曲《奇蹟瞬間》的選拔成員。

▲▼ 女團AKB48 Team TP本周末將首度前進高雄舉辦簽唱會。（圖／好言娛樂提供）

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▲▼ 女團AKB48 Team TP本周末將首度前進高雄舉辦簽唱會。（圖／好言娛樂提供）

▲▼ 女團AKB48 Team TP推出第九張單曲《Team Up》。（圖／好言娛樂提供）

被問到是否有為猜拳大會增加好運的撇步？冠軍嘉儀表示自己就是讓心態平靜，瑋庭則分享小秘訣，「就是賽前都不跟其他人練習猜拳，因為不想浪費幸運，要把好運累積到最後」；伊柔則在家對著鏡子練猜拳並配戴明治神宮求的勝守，直呼：「真的覺得很不可思議！該找時間去明治神宮還願了。」

「猜拳大會」除了運氣、技巧之外，造型更是一大特色，姿怡因為喜歡黃色扮成一根香蕉，泰琌則Cosplay日本動漫「鬼滅之刃」角色「蝴蝶忍」；伊柔因為喜歡檔車，在姐姐建議下扮成暴走族，但好笑地是，她去租貓王頭時，店員還狐疑問她說：「是妳～要戴的嗎？真的很好笑喔。」讓伊柔走出店的瞬間就後悔了，後來轉念既然都豁出去了，不如真的騎車出場比較帥？沒想到姐姐真的幫她弄來一台車，引起全場轟動，讓她感激不已。
 
此外，AKB48 Team TP本周末將首度前進高雄舉辦簽唱會，19日新光三越左營店本館10樓舞台區、20日夢時代購物中心幸福廣場，之後26、26日則將於華山1914文化創意產業園區舉辦握手會。
 

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