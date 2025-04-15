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不到2年...「TEEN TOP成員」NIEL驚喜宣布再度來台：每次回去都變胖

記者蔡琛儀／台北報導

韓男團「TEEN TOP」成員NIEL（安丹尼爾）時隔一年半推出第四張迷你專輯《SHE》，並驚喜宣布將帶著全新迷你專輯訪台舉辦限定「Dear SHE」見面會。他去年6月首度以solo身份舉辦見面會，時隔不到一年再度訪台，他對於可以唱新歌給N-LISS聽感到相當開心，幽默笑說：「在這次粉絲見面會上，正好可以聽一下這次專輯收錄的歌曲呢。」預告正在準備可以和粉絲一起享受的環節。

▲▼TEEN TOP成員 NIEL（安丹尼爾）限定「Dear SHE」見面會5/10台北三創舉辦。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

▲TEEN TOP成員 NIEL（安丹尼爾）將再度來台。（圖／FU Entertainment、DJB提供）

近年NIEL除了原本的音樂事業，也跨足音樂劇，「在舞臺上表演或唱歌時，看起來好像沒有什麼不同，但音樂劇加入了戲劇元素，我在做音樂劇的時候，會想更堅定地抓住發聲。」

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接連數次訪台的NIEL已嚐遍許多台式美味，像是排骨炒飯、北京烤鴨和各類海鮮都讓他念念不忘，「每次來台灣都會吃超多！吃到都胖著回去。」而為了拉近與台灣N-LISS的距離，NIEL表示，雖然中文不是母語，但想到中文腦中第一個浮現的是「新年快樂」，表示會繼續努力學習，「中文真的很難，但我還是會盡量學習，還不太有自信能流利對話。」門票19日開賣，詳洽拓元。

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