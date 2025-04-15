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36歲程予希再穿高中制服：放下羞恥心　談愛施柏宇「男生比較好笑」

記者蕭采薇／台北報導

電影《夏日最後的祕密》由施柏宇、程予希、林子閎主演，3人和導演邱晧洲、演員紀卜心一同出席媒體試片記者會。程予希再次飾演高中生，今年36歲的她笑說：「穿上制服要先放下羞恥心。」被稱為「姬圈天菜」的程予希，這次重新拍男女戀愛的劇情，她說：「談戀愛的感覺不太一樣，女生比較細膩，男生比較好笑。」

▲▼電影《夏日最後的祕密》媒體聯訪-程予希。（圖／記者周宸亘攝）

▲程予希在電影《夏日最後的祕密》再演高中生（圖／記者周宸亘攝）

提到高中時的瘋狂事蹟，程予希透露，高中時某次翹課下墾丁，當時班上有個留級的同學有駕照，大夥租車在墾丁玩了一天，趕在凌晨回到台北，爸媽全都沒發現。林子閎也坦言自己小時候不喜歡讀書，會翹課。紀卜心則說，國中時也曾不去補習班，翹課去吃麻辣燙，沒想到最後吃麻辣燙的發票在書包被媽媽發現遭毒打，她更自嘲：「我做壞事很不會處理善後。」

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▲▼電影《夏日最後的祕密》媒體聯訪-施柏宇、程予希、林子閎、紀卜心。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影《夏日最後的祕密》（左起）邱晧洲、林子閎、程予希、紀卜心、施柏宇。（圖／記者周宸亘攝）

施柏宇想了一陣，只有高中曾鼓起勇氣告白學姐，但他笑說，自己學生時期就是一件鍾情的人：「看到當然喜歡就追，買飲料、早餐追求。」施柏宇也自爆大學時還曾放煙火製造驚喜給女友：「那時候就假裝約她去河濱散步，然後請朋友在對岸放煙火，當時就是要讓自己看起來很酷。」

▲▼電影《夏日最後的祕密》媒體聯訪-施柏宇。（圖／記者周宸亘攝）

▲施柏宇目前正在拍戲，帶著新戲造型現身。（圖／記者周宸亘攝）

林子閎和施柏宇片中有曖昧氛圍，林子閎透露：「我們私下滿好的，合作之前就已認識，收工後還會一起去跑步。」林子閎笑說兩人是「跑友」，施柏宇則說殺青後他有想要和林子閎「約跑」，但對方時間太早：「我每天大概9點多起床，但他都大概5點多就起來晨跑，真的太早了！」

▲▼電影《夏日最後的祕密》媒體聯訪-林子閎。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影《夏日最後的祕密》林子閎。（圖／記者周宸亘攝）

紀卜心則笑說，自己在片中和兩位帥哥林子閎、施柏宇其實並沒有對到戲，私底下和程予希比較常聊天：「我和兩位帥哥比較不熟，我會把不熟的感覺帶到戲裡面，比較能夠進入幫忙出主意的閨蜜。」她還笑說自己片中其實有段愛情戲，是和飾演程予希哥哥的曾少宗戀愛，但最後因導演考量被剪掉了。電影《夏日最後的祕密》將於4月30日在台上映。

▲▼電影《夏日最後的祕密》媒體聯訪-紀卜心。（圖／記者周宸亘攝）

▲電影《夏日最後的祕密》紀卜心。（圖／記者周宸亘攝）

 

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