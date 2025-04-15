AKIRA曝「前世羈絆」接待阿如那遊日　林志玲畫淡妝甜笑同框

記者蔡宜芳／綜合報導

日本「放浪兄弟」成員AKIRA在去年參加大陸競演節目《披荊斬棘4》，與大陸男星阿如那結下緣分。阿如那近日帶著老婆到日本旅遊，AKIRA也特地帶林志玲一起接待，還曬出了合照，引來許多網友圍觀。

▲AKIRA和阿如那因節目結緣。（圖／翻攝自AKIRA IG、阿如那微博）

AKIRA 15日在社群曬出數張和阿如那相擁的照片和影片，表示自己一直覺得和阿如那一定是從前世就有羈絆，才能如此投緣。AKIRA回憶起第一次看到阿如那的表演時，所感受到了的感動，直說：「我真切地感受到了一個表演者最重要的『靈魂』。」並對阿如那的性格讚譽有加，「他真的非常堅強、溫柔，是一個有堅定信念的、最棒的男人，我真的非常期待他今後每一部傾注靈魂創作的作品！」

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▲▼AKIRA接待阿如那遊日。（圖／翻攝自Instagram／exileakira_official）

此外，AKIRA所曬出的照片中，也包含了化著淡妝、打扮優雅的林志玲。只見AKIRA笑著手搭林志玲的肩膀，前方坐著阿如那夫婦，四人笑得相當開心，美好畫面也引網友紛紛留言「太有愛了看得我心頭超暖的！我姐志玲真嫁對人了」、「這屆哥哥感情太好了叭！沾姐夫的光，還見到了志玲姐姐」。

▲AKIRA曬四人合照。（圖／翻攝自Instagram／exileakira_official）