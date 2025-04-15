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張家陞「約女粉去U2」道歉後首露面！BL劇《獨佔接班人》將迎結局

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《獨佔接班人》進入劇情最後衝刺，「圖章CP」徐瑋澤不願錯過朴靖恆，婚禮前夕再次出擊，壁咚朴靖恆哽咽告白「你真的要結婚嗎？」、「你可以不要管別人怎麼想，聽聽你內心真正想要的」、「重點是，你要真的覺得開心」等揪心金句，演到激動處，徐瑋澤的眼淚如珍珠般瞬間滑落，接著深深吻上朴靖恆，締造「追愛淚之吻」名場面，情感演技大爆發。

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

《獨佔接班人》下週五（4/25）晚上8點即將迎來完結篇，官方特別舉辦實體終映會，演員毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶都將到場，和粉絲一起觀看最終回並近距離互動，還有終映場限定影片、漫畫首章限定試閱本、胸章等小禮物，詳細活動資訊與購票請見LINE TV官網。而這也是主演張家陞在爆出色聊女粉絲，約「U2」開私人包廂，以及分手大2歲女友各務禮美奈後的首度露面。

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▲《獨佔接班人》朴靖恆、徐瑋澤、張家陞、毛祁生一起慶生。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，陷入風波的張家陞也將出席終映會。（圖／LINE TV提供）

徐瑋澤展現精湛演技，在片場經常與導演討論該如何呈現畫面，敬業態度備受肯定，不過談起「追愛淚之吻」，他坦言其實是意外「當時沒有特別覺得要有眼淚，但因為這場情感很濃厚，從一開始的堆疊，到最後壓抑地把話都說出口，我非常專心投入，順著感情下去，就自然地產生了情緒反應，這也是我自己整部戲裡面，最喜歡和覺得挑戰的一場戲。」

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

另外，像是在見到朴靖恆和紀欣伶約會，自己跑回家痛哭吃義大利麵，以及校園時期誤以為自己失戀，躲在樹下偷掉淚等哭戲，都是徐瑋澤選擇自我挑戰的場景。

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

朴靖恆面對徐瑋澤直球進攻，也決定放縱一回，跳撲到對方的身上，宛如小狐狸般鎖腰激吻，畫面糖分爆表，他透露這其實也是兩人即興發揮「因為當下氣氛太滿了，瑋澤看著我的眼神太深情，我整個人就非常有感地彈上去了，我自己也有點驚訝我能跳得這麼自然，我有給它一個名稱叫『跳耀之吻』，也是想用一個比較有衝擊力的動作，來呈現角色情感轉折，但當時還是有Re一下，怕不小心變成摔進醫院。」受訪時甚至放閃，表示演完後跟徐瑋澤默契又升級，進化成「心有靈犀」。

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

徐瑋澤與朴靖恆戲外感情好，也曾在紀欣伶的指導下，在映後直播時上演甜蜜小劇場，互相吃掉對方放在手臂上的巧克力，廣受粉絲喜愛，這次《獨佔接班人》終映會三人齊聚，「紀導」紀欣伶將再次出馬，復刻名場面之餘，也讓親臨現場的觀眾參與小劇場。朴靖恆還調皮許願，想拍一部「戀之麻辣鍋」上演又甜又辣的劇情，喊話徐瑋澤要幫忙帶衛生紙，怕和大家一起看最後一集，會不捨到哭出來。

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

▲BL劇《獨佔接班人》即將迎來大結局，徐瑋澤、朴靖恆狂撒糖。（圖／LINE TV提供）

更多精彩內容，敬請鎖定《獨佔接班人》每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際版、Video Market、Rakuten TV、Heavenly、VIKI、以及GagaOOLala，涵蓋亞洲、北美、歐洲、非洲等區域，全球同步首播。

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