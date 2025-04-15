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陶喆結婚11年自爆變了！　罕見親揭「私下2禁忌地雷」超反差

▲▼陶喆睽違12年推出第8張錄音室專輯。（圖／偉大文化提供）

▲陶喆睽違12年推出第8張錄音室專輯。（圖／偉大文化提供）

記者翁子涵／台北報導

陶喆睽違12年終於推出第8張專輯《STUPID POP SONGS》，每首作品出自於陶喆如今對於人生、愛的所感所悟，今（16日）推出〈千言萬語〉MV，這回他將鄧麗君原唱的經典老歌改編：「每一次決定是否要翻唱一首歌，我心裡的目標都是：我能不能為這首歌帶來新的生命、新的面貌。其實現在大家聽到的這個版本是我這半年才完成的。」他認為前版本氛圍太 blue，後來決定整個推翻才變成現在hip-hop 版。

▲▼陶喆翻唱鄧麗君經典作品。（圖／偉大文化提供）

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▲▼陶喆翻唱鄧麗君經典作品。（圖／偉大文化提供）

▲▼陶喆睽違12年推出第8張錄音室專輯。（圖／偉大文化提供）

至於翻唱經典最難地方？陶喆直言：「我們太熟悉那些旋律和情緒了。要怎麼加入新的元素，是需要巧思和實驗的。當初一直卡在寫不出新的旋律，差一點就放棄 cover 這首歌。寫一段新的旋律，是希望能帶聽眾走向更高潮、更釋放的情感。但同時，又得顧慮原作的線條和精神，不能過度扭曲或破壞。」打造全新曲風，帶一點點neo soul的色彩、銷魂的電吉他和陶喆的歌聲對話，然後交給樂迷們好好感受：「舊中求新的嘗試，出現在我處理〈月亮代表誰的心〉、〈望春風〉，甚至〈Susan說〉的時候。至於我有沒有做到，就交給你們來評斷了！」

MV邀來與陶喆三度合作的導演李伯恩操刀，導演打造容納60位男女的議事廳，上演「愛情激辯擂台戰」，男女雙方急按發言鈴爭搶發言權，想要把滿腹的千言萬語，通通說給飾演仲裁角色的會議主席陶喆聽。MV有情侶互相抱怨一些受不了對方的生活習慣，問起陶喆是否有過類似經驗，他偷偷爆料，自己一直以來的確非常在意愛車、也會抗拒穿情侶裝，但過往堅持的底線似乎也開始鬆動，有了小小的妥協。他笑說：「現在若在他的愛車上喝水，反應不會那麼大了，還有，過年跟聖誕節也可以和全家穿一樣款式的親子裝啦！」

陶喆MV中以帥氣挺拔的酒紅色西裝亮相，化身感情諮商師，在片中進行各種調解、仲裁、勸說、安撫，展現智慧與霸氣的一面，同時也不乏與眾演員之間幽默詼諧的互動，MV看似劇情浮誇、荒誕，實為一齣調性十分討喜的愛情喜劇片，特別值得一提的是，導演精心設計一個向過去作品致敬的橋段，重現陶喆〈今天妳要嫁給我〉MV裡空氣凝結的經典畫面，為歌迷們再添一計回憶殺驚喜彩蛋。

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