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賴慧如婚禮隔天「立刻趕拍戲」　長文吐心聲：還沈浸在喜悅中

記者王靖淳／綜合報導

女星賴慧如和國標舞老師劉家銘2023年登記結婚，彼此都是二婚且都有小孩，昨（13）日在新莊盛大補辦婚禮，邀請胡瓜擔任證婚人，現場眾星雲集，今（14）日她也在社群發文，分享自己仍沉浸在婚禮喜悅中的幸福感受。

▲▼賴慧如。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

▲賴慧如昨（13）日補辦婚禮。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

賴慧如表示，「我回神了，經過昨晚的夢幻，好像還沈浸在那個喜悅當中」，坦言即使婚禮過後，雖然立刻投入劇組拍攝工作，但內心仍滿懷感動。她認為這場婚禮對她而言不只是人生的重要時刻，更像是一場大型同樂會，讓親友齊聚一堂。

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賴慧如透露，她最開心的是看到賓客們開心聊天、舉杯同歡，「真的很希望大家可以有更多機會，可以像這樣聚在一起，聯繫感情」。並表示，儘管當天行程滿檔，但看到大家開心互動的畫面，讓她內心感到非常滿足與幸福。

▲▼賴慧如。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

▲賴慧如發文分享婚禮心得。（圖／翻攝自Instagram／huiru.lai.71）

談到婚禮籌備過程，賴慧如坦言這段時間的確非常疲憊，「真的很累～相信辦過婚禮的人都了解。」不過她也強調，一切的辛苦，都在當天看到成果時都化為感動，「真的很值得。」最後，賴慧如表示，接下來會陸續和大家分享籌備過程的心得，希望能提供一些實際的經驗，讓即將步入婚姻的新人們可以有所參考。

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賴慧如, 結婚, 婚禮

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