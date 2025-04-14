ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

薔薔遭搭訕！男友吃醋發火了　霸氣壓床「宣示主權」激烈畫面曝

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，日前她才認愛並公開和男友一起在極光下共度情人節的畫面，大方分享兩人私下互動。日前薔薔在影片中遭印地安人搭訕，沒想到男友當場吃醋說：「妳幹嘛跟別人講話？妳可以這樣做？那什麼我不能跟別的女生講話？」情侶逗嘴畫面全曝光！

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

[廣告]請繼續往下閱讀...

薔薔被印地安人誇讚「漂亮」，更被問是否單身，她當時以為對方需要幫忙，所以聊了幾句話，此舉卻引來男友醋勁大發，男友面對鏡頭也誠實做自己，直言：「不開心，那我可以跟女生講話嗎？」薔薔則秒回：「你是絕對不能跟女生講話。」對此男友打抱不平，認為薔薔理念不對等，語氣略帶不滿說：「你不要再拍了。」

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲薔薔男友個性相當直接。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

兩人到飯店，男友又忍不住抱怨：「走到哪人家就覺得妳單身是吧？火很大喔！」說完便當場把薔薔壓制在床上，經過一陣激烈的互動後，然後說：「我全濕了，你看我的汗！」薔薔全程露出小女人般的笑容，小倆口互動甜到不行！

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔男友把她壓制在床上。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

薔薔也在影片中大方分享和男友的戀愛細節。薔薔坦承她在關係中最容易生氣，更曾因為男友想在一個沒有安排約會的夜晚去拳館訓練而大發雷霆。為此，男友也表示，自己是關係中常主動道歉的一方，更是率先表達愛意的那一方，兩人的第一次親嘴是在一台車上。

而薔薔笑稱男友的古怪個性，是她選擇與他交往的原因之一。此外，男友坦言，和薔薔在一起後變得脾氣好，也更注重未來，學會節制消費，薔薔則認為自己變得不那麼焦慮。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

推薦閱讀

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

熊熊老公去成人展「反應全被拍」！硬選最正女優…神回8字 她笑了

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

王仁甫18歲女兒高中畢業了！第一次去加拿大舞會「胸上全光」穿超仙

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

來台「簽了2個胸部」！　香港男神Tyson Yoshi紳士手被讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

薔薔, 男友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林襄初登版被罵「壓力大到哭」　昔看負評陷憂鬱：這麼多人討厭我
  2. 最強復仇老爸張孝全「車內獨白」逼哭影迷　《器子》票房800萬奪冠
  3. Lisa被目擊「手機桌布是LVMH三公子」　影片流出狂吸千萬人圍觀
  4. 首部沈船海洋紀錄片請「金馬最佳男配」當旁白　藏台灣巧思成亮點
  5. 坂口健太郎90分鐘見面會「票價飆破6000」　韓網傻眼：加了川普關稅？
  6. 吳姍儒代班《小姐不熙娣》遭爆業配縮水！　爆料連發無奈說話了
  7. 獨／唐治平喪母10個月搭捷運被偶遇　「站務人員陪全程」近況曝光
  8. 《機智醫生》4年後圓滿了！秋敏荷、楊碩亨結婚　撒嬌對話全曝光
  9. 《青春有你2》女星痛訴家暴！　梁老師報警道歉：小時候江湖電影看多了
  10. 荒謬設定裡的心碎日常《啥人顧性命》　揭開家庭照護的黑色真相

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366