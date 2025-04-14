薔薔遭搭訕！男友吃醋發火了　霸氣壓床「宣示主權」激烈畫面曝

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片，日前她才認愛並公開和男友一起在極光下共度情人節的畫面，大方分享兩人私下互動。日前薔薔在影片中遭印地安人搭訕，沒想到男友當場吃醋說：「妳幹嘛跟別人講話？妳可以這樣做？那什麼我不能跟別的女生講話？」情侶逗嘴畫面全曝光！

▲▼薔薔被搭訕，卻讓男友當場吃醋。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

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薔薔被印地安人誇讚「漂亮」，更被問是否單身，她當時以為對方需要幫忙，所以聊了幾句話，此舉卻引來男友醋勁大發，男友面對鏡頭也誠實做自己，直言：「不開心，那我可以跟女生講話嗎？」薔薔則秒回：「你是絕對不能跟女生講話。」對此男友打抱不平，認為薔薔理念不對等，語氣略帶不滿說：「你不要再拍了。」

▲薔薔男友個性相當直接。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

兩人到飯店，男友又忍不住抱怨：「走到哪人家就覺得妳單身是吧？火很大喔！」說完便當場把薔薔壓制在床上，經過一陣激烈的互動後，然後說：「我全濕了，你看我的汗！」薔薔全程露出小女人般的笑容，小倆口互動甜到不行！

▲▼薔薔男友把她壓制在床上。（圖／翻攝自YouTube／薔薔）

薔薔也在影片中大方分享和男友的戀愛細節。薔薔坦承她在關係中最容易生氣，更曾因為男友想在一個沒有安排約會的夜晚去拳館訓練而大發雷霆。為此，男友也表示，自己是關係中常主動道歉的一方，更是率先表達愛意的那一方，兩人的第一次親嘴是在一台車上。

而薔薔笑稱男友的古怪個性，是她選擇與他交往的原因之一。此外，男友坦言，和薔薔在一起後變得脾氣好，也更注重未來，學會節制消費，薔薔則認為自己變得不那麼焦慮。