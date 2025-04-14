呂文婉撞臉何如芸30年　曬同框照笑了：要不要去驗DNA

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉今（14）日在臉書曬出與女星何如芸一起錄節目的合照，透露自己被不少人說和對方長很像，如今30年過去了，還是有人這樣認為。為此，她笑說：「要不要乾脆手牽手來去驗DNA。」貼文及合照曝光後，立即掀起網友討論。

▲呂文婉（圖右）發文曬何如芸合照。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）



照片中，呂文婉身穿淡粉色短袖上衣，手上配戴手鍊，展現優雅氣質。一旁的何如芸則穿著一件有桃粉色、附有圓點圖案的長袖上衣，她微微側身靠在呂文婉的肩膀旁，手撐著下巴，對鏡頭露出燦笑。呂文婉在文中透露，自己23歲剛入行當記者時，就常被說長得很像何如芸，不時有人問她們是否為姊妹，甚至懷疑兩人是否有親戚關係。當時她雖感驚訝，但她也沒特別在意，沒想到這個話題竟延續30年之久。

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▲呂文婉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉表示，第一次看到自己與何如芸同框的其他錄影來賓，也驚呼兩人長得很像，「剛剛第一次看我們同框的節目來賓...也覺得挺像的。」面對這段撞臉緣分，呂文婉在文末打趣向何如芸喊話：「茹云美人兒，要不要乾脆手牽手來去驗DNA。」貼文曝光後，湧入大批網友留言「一樣漂亮」、「都是美人」、「真的有像。」