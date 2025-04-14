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吳雨璇7歲「被虎爸關錄音室」慘哭　離家賭上積蓄追夢

▲▼吳雨璇將推出個人專輯。（圖／就是咖工作室提供）

▲吳雨璇將推出個人專輯。（圖／就是咖工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

吳雨璇將推出新專輯《逆盡》，以講述追夢心情與家庭衝突的〈博一次〉作為首支主打，她幼稚園時家裡開卡拉OK，才4歲的她連字都不會寫，便記得上百首的歌詞，可以跑去各個包廂和客人一起合唱歌本上的歌曲，22歲就離家到台北追求音樂夢，在2019年曾推出過兩首國語單曲，出道以來一切自食其力的她，終於在今年準備好，將在六月底推出個人首張專輯。

▲▼吳雨璇22歲離家到台北追尋音樂夢。（圖／就是咖工作室提供）

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▲吳雨璇22歲離家到台北追尋音樂夢。（圖／就是咖工作室提供）

吳雨璇笑說：「真的是把一切都賭進去了，這張專輯也是我個人人生到目前為止的一個暫時的總結，爸媽很支持，還是會擔心啊，但我個性就是想做什麼就要做，不想老了才來後悔。」她表示爸媽是比較傳統的個性，他們擔心收入不穩會餓死，或是進了這圈子會被騙之類，「從22歲離開家開始，每次回家都會和爸爸吵架，長大後才知道其實那些衝突的背後，起點都是爸媽的愛，我真的知道他們非常的愛我，但我還是想要為自己的夢想拼一次。〈博一次〉就是把這樣子的心情唱出來。」

MV拍出小時候她很喜歡黏著爸爸唱歌的情景，吳雨璇笑著回想：「我爸在當老師的時候超嚴的，沒唱好就必須一直唱到好為止，我還曾經因為唱不好被關在錄音室一個多小時，我才七歲耶，當時就只知道先大哭一下再說。」而父女間的衝突與彼此間的深愛則全部精華在MV最後的一句「我回來了。」

從小會唱歌也受過訓練，但吳雨璇直到17歲時才發現，原來自己可以做歌手，起因是當時在學校裡參加社團魔術社，因緣際會去了工作室做魔術師助理，有一次雲林的國際茶葉節活動缺歌手，她自告奮勇去代班，唱酬3000元，這次表演開啟了日後接表演、駐唱和擔任直播主的契機；她笑說：「唱了很多別人的歌，就想說要有自己的作品，所以後來一直努力存錢，終於要推出第一張專輯了。」
 

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