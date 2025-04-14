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艾怡良熬過7年低潮！　突公開洩真實心聲：現在的我變快樂了

▲▼艾怡良邀請鄧惠文醫生暢談。（圖／環球音樂提供）

▲艾怡良邀請鄧惠文醫生暢談。（圖／環球音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

艾怡良推出黑膠《我的問題該問誰》，日前舉辦簽名座談會，且特別邀請到嘉賓心理分析師鄧惠文，艾怡良分享創作是她唯一可以誠實表達自己的方式，因此每兩、三年將生活心得整理成一張專輯，而很多人認識她可能是從〈Forever Young〉，那時候的她正經歷一些上上下下的低潮，花很長一段時間去填補自己，7年多後，現在的她變快樂了，心裡頭也比較放鬆，所以很多不同面相的艾怡良就出現了，她也更懂得享受自己直觀這一切後、走出的過程。

▲▼艾怡良和鄧惠文醫生分享近年心聲。（圖／環球音樂提供）

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▲▼艾怡良和鄧惠文醫生分享近年心聲。（圖／環球音樂提供）

▲▼艾怡良邀請鄧惠文醫生暢談。（圖／環球音樂提供）

艾怡良表示：「以前會害怕如果自己太快樂，會創作不出精彩的作品，這幾年下來我反而覺得不會了，讓自己的多樣性出現也很好。」於是乎歡樂、舞曲風格的創作浮現了，她形容道：「慢歌像自己的獨白，快歌是想像有互動的對象，可以激發大家的能量。」
 
她也自稱目前仍單身，現在可以很灑脫，而〈我的問題該問誰〉正是代表自己現階段的歌曲，更笑言理想型要有像雷神索爾一樣的外型，且聰明、能照顧對方身心靈，鄧醫師分析感情上最難的正是照顧，很少人會覺得在感情是要去照顧別人，而艾怡良在生活、心理層面經歷各式起伏高低，因此要找到可以照顧她的人，難度就變更高了。
 
這些年的經歷，讓艾怡良更懂享受生活、享受自處，座談會接近尾聲，鄧醫師也用「勇敢」做為代表艾怡良的最佳註解：「關掉某些自己的感知其實是會比較簡單，但怡良不吝惜的去勇敢碰撞，裡面有很深很深的慷慨與愛。」惺惺相惜的兩人非常開心能藉由《我的問題該問誰》黑膠簽名座談會和大家近距離的好好認識自己、療癒自己。
 

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