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蔡明亮恩師獲北影卓越貢獻獎！　「台日電影斷交12年」他重新接回

記者黃庠棻／台北報導

第27屆台北電影節今（14）日公布2025「卓越貢獻獎」將頒給資深影評暨電影教育推廣者張昌彥。他在80年代即致力搭建台日交流橋樑，是將台灣電影推向國際發展的先鋒。憑藉對電影的專業與熱情，不僅擔任過多項國內外電影競賽評審，更參酌日本山形國際紀錄片影展經驗，促成台灣國際紀錄片影展成立及籌備。

▲張昌彥獲2025台北電影節「卓越貢獻獎」。（圖／台北電影節提供）

▲張昌彥獲2025台北電影節「卓越貢獻獎」。（圖／台北電影節提供）

面對獲獎殊榮，張昌彥謙虛回應「做電影不是為了獲獎或掌聲，我只是專注於自己畢生熱愛，且認為這是必須持續做下去的事。」他認為影評人是電影的「嚮導」，秉持著對發揚電影的使命，他在日本早稻田大學研究所畢業後，即回台投身劇本教學，將成瀨巳喜男、小津安二郎、黑澤明等日本「作者電影」導演帶進學院，對台灣影壇發展影響甚巨。蔡明亮、連奕琦、莊景燊等知名導演都是他的門下弟子。

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蔡明亮回憶，張昌彥鼓勵他們從大師的角度去思考與創作，因當時亞洲電影主流都是商業片，因此帶給他的啟發相當重要，是他「藝術片啟蒙」的老師之一。他直呼「張老師的影評人位置，對電影圈來說是指教與鼓勵的存在，但鎂光燈不會在他身上，謝謝台北電影節頒這個獎給他，非常溫暖。」

▲ 蔡明亮出席《行者十步》電影馬拉松計畫媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲張昌彥是蔡明亮的恩師。（圖／記者李毓康攝）

張昌彥從日本電影大量吸收養分，讓他可以在1984年金馬影展國際觀摩單元策展時，填補台日斷交12年以來的電影斷層，讓山田洋次、降旗康男等名導走入台灣影迷的視野。早年則和黃建業、聞天祥等影評人，至日本山形國際紀錄片影展取經，最終促使台灣國際紀錄片影展誕生。

▲張昌彥獲2025台北電影節「卓越貢獻獎」。（圖／台北電影節提供）

▲張昌彥獲2025台北電影節「卓越貢獻獎」。（圖／台北電影節提供）

因對日本電影發展脈絡、運行機制與電影資料館的透徹理解，張昌彥曾協助策劃台北電影節2003年主題城市單元「京都：映畫之都」，而後也多次主持如是枝裕和、三池崇史等大師級影人的映後座談。眾多台灣優秀電影作品，也透過他的極力策劃，在日本福岡影展的「台灣專題企劃」中放映，讓台灣電影被日本看見。

而台北電影節也將在今年特別放映張昌彥最喜愛的日本導演小津安二郎的作品《小早川家之秋》，帶領影迷重返經典，細膩感受家庭人物互動的幽微況味。

2025年第27屆台北電影節將於6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動將陸續公布，招牌雙競賽「台北電影獎」、「國際新導演競賽」入圍名單將分別於5月15日及5月中旬揭曉，詳情請密切注意台北電影節官方網站。

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