郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方14日哀痛發文，透露公公在土耳其旅遊途中驟然離世。而婆婆2023年3月19日驟逝至今2年多，不料公公也走了，她寫下：「不知道要怎麼說，公公失去婆婆之後，日子過得很艱難，就算子孫們晨昏定省圍繞膝旁，我還是可以感受到他內心的孤獨。」雖然不捨，但她相信公公以最美好的方式圓滿人生。

▲郁方公公驟逝。（圖／翻攝自臉書）

郁方文中透露，公公最近和好友在土耳其搭郵輪旅遊，欣賞漂亮風景，與好友度過開心的時光，然而半夜突然說呼吸不過來，心臟有點不舒服，之後便再也沒有醒過來。她與家人接到噩耗悲痛不已，「痛徹心扉，但我知道對他來說他求仁得仁了，怎麼說這些都是大福報！我們再怎麼不捨，也終究是要放手，祝福我公公功德無量人生圓滿」。

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文末的Hashtag更充滿郁方對公婆的懷念，依序寫下「我們真的很幸福，有這麼好的爸爸媽媽」、「陳家最帥的黑狗兄Michael哥」，最後一句「家裡再也沒大人了」，難掩哀傷。

【郁方全文】

不知道要怎麼說

公公失去婆婆之後，日子過得很艱難，就算子孫們晨昏定省圍繞膝旁

我還是可以感受到他內心的孤獨

但是現在這一切都大圓滿了

公公和好朋友在土耳其坐郵輪，漂亮的風景，美好的朋友和開心的時光

半夜說是呼吸不過來，心臟有點不舒服，就再也沒醒來了

接到消息的我們，痛徹心扉，但我知道對他來說他求仁得仁了

怎麼說這些都是大福報！！

我們再怎麼不捨，也終究是要放手

祝福我公公功德無量人生圓滿

#我們真的很幸福，有這麼好的爸爸媽媽

#陳家最帥的黑狗兄Michael 哥

#家裡再也沒大人了