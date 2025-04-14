ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方14日哀痛發文，透露公公在土耳其旅遊途中驟然離世。而婆婆2023年3月19日驟逝至今2年多，不料公公也走了，她寫下：「不知道要怎麼說，公公失去婆婆之後，日子過得很艱難，就算子孫們晨昏定省圍繞膝旁，我還是可以感受到他內心的孤獨。」雖然不捨，但她相信公公以最美好的方式圓滿人生。

▲▼郁方公公驟逝。（圖／翻攝自臉書）

▲郁方公公驟逝。（圖／翻攝自臉書）

郁方文中透露，公公最近和好友在土耳其搭郵輪旅遊，欣賞漂亮風景，與好友度過開心的時光，然而半夜突然說呼吸不過來，心臟有點不舒服，之後便再也沒有醒過來。她與家人接到噩耗悲痛不已，「痛徹心扉，但我知道對他來說他求仁得仁了，怎麼說這些都是大福報！我們再怎麼不捨，也終究是要放手，祝福我公公功德無量人生圓滿」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文末的Hashtag更充滿郁方對公婆的懷念，依序寫下「我們真的很幸福，有這麼好的爸爸媽媽」、「陳家最帥的黑狗兄Michael哥」，最後一句「家裡再也沒大人了」，難掩哀傷。

【郁方全文】

不知道要怎麼說
公公失去婆婆之後，日子過得很艱難，就算子孫們晨昏定省圍繞膝旁
我還是可以感受到他內心的孤獨
但是現在這一切都大圓滿了
公公和好朋友在土耳其坐郵輪，漂亮的風景，美好的朋友和開心的時光
半夜說是呼吸不過來，心臟有點不舒服，就再也沒醒來了
接到消息的我們，痛徹心扉，但我知道對他來說他求仁得仁了
怎麼說這些都是大福報！！
我們再怎麼不捨，也終究是要放手
祝福我公公功德無量人生圓滿
#我們真的很幸福，有這麼好的爸爸媽媽
#陳家最帥的黑狗兄Michael 哥
#家裡再也沒大人了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【爆哭交響樂】三胞胎同時大哭小手狂揮媽安撫無效放棄

推薦閱讀

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

BLACKPINK Lisa科切拉辣爆了！　「臀貼男舞者下面狂搖」網看呆

BLACKPINK Lisa科切拉辣爆了！　「臀貼男舞者下面狂搖」網看呆

吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目

吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

賴慧如炸巨球二婚！　胡瓜脫口爆料新郎「超狂過人體力」內幕

賴慧如炸巨球二婚！　胡瓜脫口爆料新郎「超狂過人體力」內幕

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈

廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡

欠債跑路26年！天王李茂山藏身大陸端盤　被認出笑回：只是長得像

郁方公公驟逝！土耳其旅遊中「半夜呼吸困難」…慟：家裡沒大人了

《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

BLACKPINK Lisa科切拉辣爆了！　「臀貼男舞者下面狂搖」網看呆

吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目

百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郁方

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚
  2. 百萬網紅28歲罹胃癌晚期！「確診不到1月病逝」留下4孩　送葬隊伍驚人
  3. 小孟老師／4月14日星座運勢　處女桃花強烈、天蠍散發迷人香
  4. 唐綺陽運勢／雙魚「感情即將出現轉機」！處女、金牛魅力爆棚
  5. 《我的祕密花園》男星變年收上億科技CEO！　淡出11年重返演藝圈
  6. 吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目
  7. 《木曜》新成員自爆「找對象不在意尺寸」　羞吐私密床事
  8. 廣末涼子拘留所慘況曝光！　「胸罩是違禁品」一週只能洗一次澡
  9. 宥勝企圖串證「擬答文件」曝光　竟要受害女說：我反抗不是很明顯
  10. 黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」！親還原真相　他道歉了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366