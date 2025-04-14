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李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚

記者陳芊秀／綜合報導

女星李佩甄15日即將迎接46歲生日，好友小禎特地為她李佩甄精心策劃了一場驚喜慶生派對，而且地點是在大陸上海外灘。兩人本來就約好在蘇州打球，對方問要不要多留在上海一晚「約會」，一到現場更是驚喜。

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲李佩甄即將迎接46歲生日，好友小禎為她提前安排慶生趴。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

李佩甄發文感謝小禎。她去年就已經安排好去蘇州打球的行程，小禎提議「多留一晚在上海約會」，她欣然答應，沒想到一到現場，眾多好友早已聚集等候，讓她感動萬分，發文寫下：「整個晚上我有說不出的感動，很多照片眼眶都含著淚，幸福的眼淚。」

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同時曬出多張照片，李佩甄與小禎、茵茵、張克帆夫婦、巫啟賢、艾力克斯與李詠嫻夫婦等人同框，眾人身後的窗外可以挑望上海最著名的東方明珠廣播電視塔，感謝眾多朋友特別為她在上海共度這個重要日子，並表示這份愛都已深深放在心裡。她許下生日願望：「我的生日願望就是小禎一定要幸福。」小禎留言「我也很希望我能幸福」。

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲李佩甄曬出與眾好友慶生合照。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

此外，李佩甄特別提到感謝巫啟賢安排的「無敵夜景大餐」，讓這個夜晚更加完美。貼文曝光後，不少網友湧入留言區送上祝福，直呼「有這種朋友真是上輩子燒好香」。

▲▼李佩甄點頭答應「多留上海一晚約會」　一到現場太驚喜：眼眶含淚。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

▲李佩甄與小禎感情非常好。（圖／翻攝自IG／李佩甄）

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