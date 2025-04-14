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吳姍儒代班《小姐不熙娣》仍掉業配！　小S請假半年心繫節目

【獨家】【停工療心傷】吳姍儒代班掉業配　小S請假心繫《小姐不熙娣》

▲小S（左）因大S逝世悲痛過度，向《小姐不熙娣》節目告假半年。（翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

圖文／鏡週刊

小S（徐熙娣）主持的《小姐不熙娣》，開播至今3年，現今由吳姍儒代班主持，據悉，因為小S請假，近期節目業配置入大幅縮水，且吳姍儒的主持費也不低，讓製作費捉襟見肘，不得不從錄製5集變4集，但小S私下仍然心繫節目，因為當初節目名稱是由大S發想，她還是很捨不得和姐姐最後一起合作的作品。

【獨家】【停工療心傷】吳姍儒代班掉業配　小S請假心繫《小姐不熙娣》

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▲《小姐不熙娣》上個月還慶祝收視率創同時段第一。（翻攝自《小姐不熙娣》臉書）

大S 2月初病逝日本，小S傷心過度向《小姐不熙娣》請了長假，據悉，目前小S只要想到大S還是會哭，徐家彷彿沒了主心骨，加上還要照顧徐媽媽的身心狀況，目前小S仍然無心工作，就連有重金拍廣告的邀約也都推掉。

小姐不吸地　大S想哏

製作人B2之前受訪時表示，小S目前是先請半年假，「就等她回來，是她叫我們等她回來，我們會討論有趣的內容，她是很負責任的人。」但節目班底不少人仍擔心節目未來發展，希望可以撐到小S回歸的那天。

【獨家】【停工療心傷】吳姍儒代班掉業配　小S請假心繫《小姐不熙娣》

▲《小姐不熙娣》目前由吳姍儒（左）代班主持，卻傳出廣告客戶不買單，業配大幅縮水。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

《康熙來了》在2016年收攤後，小S一度陷入人生低潮，當時是大S跳出來鼓勵她單獨主持節目，親手為她製作了《熙娣想聊》，讓她培養出不少自信。之後B2邀約小S主持新帶狀談話節目，也是在大S發想下，取了「小姐不吸地」的諧音，象徵女性獨立自主，開啟了初始以多位女性創業家為班底成員的《小姐不熙娣》。

【獨家】【停工療心傷】吳姍儒代班掉業配　小S請假心繫《小姐不熙娣》

▲小S目前還未準備好復出，連廣告邀約都全部推辭。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

去年小S更靠著這個節目闊別多年重返金鐘獎，入圍最佳綜藝節目主持人，當時小S曾公開向大S道謝，說要不是她的鼓勵，自己也不會重新回到舞台上。沒想到大S卻意外病逝，這對向來極度依賴大S的小S來說，如同天崩地裂般的打擊，不得不向節目告假，但因節目名稱當初是由大S所取的，也算是姐妹倆合作的最後作品，小S知道在天上的大S會希望她珍惜自己還能工作，所以仍在努力整理心情。

買廣告變少　集數縮水

《小姐不熙娣》因為是以女性觀眾為主要受眾目標，所以從開播以來，產品業配置入一直都相當不錯，幾乎每集都會有廠商買廣告。

【獨家】【停工療心傷】吳姍儒代班掉業配　小S請假心繫《小姐不熙娣》

▲當初《康熙來了》收攤後，小S（左）陷入低潮，是大S跳出來鼓勵她單獨主持並製作了《熙娣想聊》，還找來陶晶瑩（右）上節目。（圖／鏡週刊提供）

但吳姍儒代班主持後，風格屬於按部就班，不像小S不按排理出牌，收視率也受到影響。而且許多只對小S有興趣的品牌也暫停投廣，在製作費本來就不多的情況下，不得不減少節目錄影集數，一週5集改為只錄4集以減少支出，讓不少班底成員擔心節目能否撐到小S回來那天。


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